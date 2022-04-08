Франція готова стати гарантом безпеки України

Макрон готовий і далі вести переговори з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про готовність країни стати гарантом безпеки України після завершення війни. Про це йдеться в його інтерв'ю газеті Le Parisien.

Макрон, який зараз балотується на другий президентський термін і веде передвиборчу кампанію, зазначив, що в Україні «в якийсь момент» настане припинення вогню, і «нам доведеться будувати мир».

«Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів», - сказав він.

Макрон готовий і далі зідзвонюватися з керівником Кремля Володимиром Путіним незалежно від результативності таких бесід, щоб у Парижа зберігався «статус учасника переговорів».

Крім того, Макрон повідомив, що уважно стежить за гуманітарними питаннями в Україні, особливо в заблокованому військами РФ Маріуполі. Він розповів, що Кремль «досить ясно висловив відмову» у відповідь на пропозицію Парижа провести свою гуманітарну операцію в місті у співпраці з Туреччиною і Грецією, і тепер Франція пропонує відкрити гумкоридор із залученням Червоного Хреста.

Раніше про готовність Італії стати гарантом безпеки нейтрального статусу України заявив міністр закордонних справ цієї країни Луїджі Ді Майо.

Також Туреччина заявила про готовність стати гарантом безпеки України.

Переговори з країнами, яких Україна хоче бачити підписантами гарантій безпеки, проводить голова офісу президента Андрій Єрмак.

В українській формулі про гарантії безпеки держави немає поняття «вето». Натомість формула передбачає ухвалення країнами-гарантами безпеки певного рішення, яке стає обов’язковим для виконання.