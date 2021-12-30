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    У Києві евакуювали машину сім’ї Святослава Вакарчука

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    Автомобіль, що належить родині Святослава Вакарчука, забрали на штрафмайданчик - У Києві евакуювали машину сім’ї Святослава Вакарчука

    Автомобіль, що належить родині Святослава Вакарчука, забрали на штрафмайданчик

    фото: Київ паркувальний/Facebook

    Автомобіль родини артиста забрали зі штрафмайданчика за кілька годин

    У середу, 29 грудня, близько 12:30 у Києві Інспекція з паркування евакуювала автомобіль, який був припаркований на смузі громадського транспорту на вул. Велика Васильківська. Про це повідомляє Інспекція з паркування.

    Власник автомобіля виявився членом родини українського виконавця, колишнього народного депутата й екслідера партії «Голос» Святослава Вакарчука.

    За кілька годин представник артиста прибув на штрафмайданчик на вул. Набережно-Луговій. Протягом 20 хвилин чоловік сплатив штраф через додаток «Київ цифровий» і забрав автівку.

    До слова, декілька років тому автомобіль Range Rover, що належав Святославу Вакарчуку, було помічено припаркованим на пішохідному переході на Кловському узвозі, 7.

    Автомобіль Range Rover, що належав Святославу Вакарчуку, був припаркований на пішохідному переході. Фото: Інформатор
    Автомобіль Range Rover, що належав Святославу Вакарчуку, був припаркований на пішохідному переході. Фото: Інформатор

    Нагадаємо, нещодавно Інспекція з паркування евакуювала Ferrari зі швейцарськими номерами, який стояв прямо на перехресті на пл. Льва Толстого.

    До бюджету Києва стабільно зростають надходження від оплат за паркування. В листопаді водії Києва сплатили за паркування 2,635 млн грн.

    Із 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

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    Теги: Київ Святослав Вакарчук автомобіль інспекція парковка
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    У Києві евакуювали машину сім’ї Святослава Вакарчука