У Києві евакуювали машину сім’ї Святослава Вакарчука
Автомобіль, що належить родині Святослава Вакарчука, забрали на штрафмайданчик
Автомобіль родини артиста забрали зі штрафмайданчика за кілька годин
У середу, 29 грудня, близько 12:30 у Києві Інспекція з паркування евакуювала автомобіль, який був припаркований на смузі громадського транспорту на вул. Велика Васильківська. Про це повідомляє Інспекція з паркування.
Власник автомобіля виявився членом родини українського виконавця, колишнього народного депутата й екслідера партії «Голос» Святослава Вакарчука.
За кілька годин представник артиста прибув на штрафмайданчик на вул. Набережно-Луговій. Протягом 20 хвилин чоловік сплатив штраф через додаток «Київ цифровий» і забрав автівку.
До слова, декілька років тому автомобіль Range Rover, що належав Святославу Вакарчуку, було помічено припаркованим на пішохідному переході на Кловському узвозі, 7.
Нагадаємо, нещодавно Інспекція з паркування евакуювала Ferrari зі швейцарськими номерами, який стояв прямо на перехресті на пл. Льва Толстого.
До бюджету Києва стабільно зростають надходження від оплат за паркування. В листопаді водії Києва сплатили за паркування 2,635 млн грн.
Із 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.