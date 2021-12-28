У Києві запрацювала послуга передплаченого паркування

Кожен має право забронювати на потреби власного бізнесу 40% паркомайданчика

Два перших контрагенти підписали з Києвом договори про передплачене паркування. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

«Ресторан Citronelle на Б. Хмельницького та бізнес-центр «Софія» на Рильського – перші власники офіційних табличок про передплачене паркування, наданих містом. Мають 2 і 6 місць відповідно у рамках короткострокового контракту, який діятиме до запуску системи аукціонів. Платять по 8 599,5 грн на місяць за кожне паркомісце», – розповів Усов.

За його словами, раніше на цих паркомайданчиках стояли самовільно встановлені смугасті конуси, і правом надавати місце для паркування були наділені охоронці.

«Нині місто ці конуси зібрало і запропонувало бізнесу альтернативу: офіційний договір про бронювання машиномісця шляхом використання офіційного міського знака єдиного стандарту і прозорої оплати. Кожен має право забронювати на потреби власного бізнесу 40% паркомайданчика. Для ТОП-менеджменту, для клієнтів або для ландшафтної статуї – на розсуд контрагента. Інші 60% – завжди мають залишатись загальнодоступним для автомобілістів, які бажають оплатити паркування погодинно», – наголосив заступник голови КМДА.

Він зазначив, що наявність біля будівлі такої таблички означає, що тут бізнес чесно співпрацює з містом, і це можна перевірити за QR-кодом у верхньому правому куті. Там є договір контрагента з відповідальним комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» та інформація про те, хто передплатив ці машиномісця, скільки саме, на який період і скільки за це отримує міський бюджет.

«Конуси з-під будівель забираємо щотижня. Роботи ще дуже багато, вчимося залучати в рейди інших стейкхолдерів та інші служби. Робимо столичне паркування сучасним, цифровізованим і, найголовніше, – прозорим!» – додав Костянтин Усов.

Нагадаємо, нещодавно в Пасажі на Хрещатику комунальники ліквідували незаконну стоянку для автомобілів із «чорними» паркувальниками.