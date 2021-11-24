«Герой парковки» на Porsche заблокував рух трамваїв у Києві (фото)
«Київпастранс» викликав на місце поліцію
У середу, 24 листопада, на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Водій запаркувався на пішохідному переході на трамвайній лінії. Тепер трамваї не можуть проїхати, оскільки автомобіль стоїть у габариті їхнього проїзду.
Пресслужба комунального підприємства «Київпастранс» повідомляє про затримку руху трамваїв № 15, 18 на вул Дмитрівська 7/8 в напрямку Автогенного заводу з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
Нагадаємо, на проспекті Свободи у Подільському районі було заблоковано рух тролейбусів через запаркований у габариті проїзду автомобіль Lada.