«Герой парковки» на Porsche заблокував рух трамваїв у Києві (фото)

Трамваї не можуть проїхати через запаркований у габариті їхнього руху автомобіль

«Київпастранс» викликав на місце поліцію

У середу, 24 листопада, на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Водій запаркувався на пішохідному переході на трамвайній лінії. Тепер трамваї не можуть проїхати, оскільки автомобіль стоїть у габариті їхнього проїзду.

Пресслужба комунального підприємства «Київпастранс» повідомляє про затримку руху трамваїв № 15, 18 на вул Дмитрівська 7/8 в напрямку Автогенного заводу з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, на проспекті Свободи у Подільському районі було заблоковано рух тролейбусів через запаркований у габариті проїзду автомобіль Lada.