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    «Герой парковки» на Porsche заблокував рух трамваїв у Києві (фото)

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    Трамваї не можуть проїхати через запаркований у габариті їхнього руху автомобіль - «Герой парковки» на Porsche заблокував рух трамваїв у Києві (фото)
    Трамваї не можуть проїхати через запаркований у габариті їхнього руху автомобіль
    фото: «Київ оперативний»

    «Київпастранс» викликав на місце поліцію

    У середу, 24 листопада, на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Водій запаркувався на пішохідному переході на трамвайній лінії. Тепер трамваї не можуть проїхати, оскільки автомобіль стоїть у габариті їхнього проїзду.

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    «Герой парковки» на Porsche заблокував рух трамваїв у Києві (фото)
    «Герой парковки» на Porsche заблокував рух трамваїв у Києві (фото)
    «Герой парковки» на Porsche заблокував рух трамваїв у Києві (фото)
    «Герой парковки» на Porsche заблокував рух трамваїв у Києві (фото)
    фото: «Київ оперативний»

    Пресслужба комунального підприємства «Київпастранс» повідомляє про затримку руху трамваїв № 15, 18 на вул Дмитрівська 7/8 в напрямку Автогенного заводу з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

    Нагадаємо, на проспекті Свободи у Подільському районі було заблоковано рух тролейбусів через запаркований у габариті проїзду автомобіль Lada.

    Теги: Київ громадський транспорт автомобіль Київпастранс парковка
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    «Герой парковки» на Porsche заблокував рух трамваїв у Києві (фото)