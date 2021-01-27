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    Голос за 1 тис. грн: кандидат у депутати Київради постане перед судом

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    Згідно з домовленостями 500 грн виборець мав отримати до голосування і стільки ж після підтвердження про відданий голос - Голос за 1 тис. грн: кандидат у депутати Київради постане перед судом
    Згідно з домовленостями 500 грн виборець мав отримати до голосування і стільки ж після підтвердження про відданий голос
    Фото: Київська міська прокуратура

    Під час місцевих виборів у Києві правоохоронці викрили «сітку» підкупу виборців

    Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно кандидата у депутати Київської міської ради та члена його штабу, викритих в організації «сітки» підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Події мали місце під час місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня 2020 року.

    Згідно матеріалами слідства, вказані особи пропонували громадянам винагороду у сумі 1 тис. грн за один відданий голос за визначеного кандидата.

    Згідно з домовленостями 500 грн виборець мав отримати до голосування і стільки ж після підтвердження про відданий голос.

    Кандидата у депутати та члена його штабу, який виступав посередником, було викрито під час передачі частини грошових коштів для подальшого підкупу виборців.

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    Голос за 1 тис. грн: кандидат у депутати Київради постане перед судом
    Голос за 1 тис. грн: кандидат у депутати Київради постане перед судом
    Голос за 1 тис. грн: кандидат у депутати Київради постане перед судом

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

    За вчинене обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 22 жовтня 2020 року в київському офісі партії «Єдність Олександра Омельченка» пройшли обшуки у зв'язку з інформацією про підкуп виборців.

    Згодом департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у Києві правоохоронці викрили «сітку» підкупу виборців, за «голос» громадянам пропонували тисячу гривень.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ Київрада суд кримінал вибори
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