Вибори у Броварах знову можуть визнати недійсними

Спотерігачі та правоохоронці зафіксували на дільницях у Броварах кричущі порушення та спроби фальсифікації результатів на користь одного з кандидатів

Під час повторних виборів у Броварах був зафіксований підкуп виборців через соцмережі, «гастролери» та «каруселі»

Учора, 21 січня, Броварська міська територіальна виборча комісія підбила підсумки повторного голосування в Броварській ОТГ, яке відбулося 17 січня, підписала та оприлюднила протоколи.

Згідно з офіційними результатами голосування, перемогу на повторних виборах у Броварах отримав чинний міський голова Ігор Сапожко, набравши 53,16 % голосів, тож другого туру не буде.





Найбільшу підтримку серед політичних партій, які зайдуть у міську раду, отримала партія «Команда Ігоря Сапожка «Єдність». За неї проголосувало 32,35% виборців.

Але, ймовірно, виборча епопея на цьому не завершиться. 23 січня кандидат в депутати від партії «Україна славетна» Олег Кищук подав позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду з вимогою визнати вибори 17 січня 2021 року міського голови та депутатів Броварської міської ради такими, що не відбулися. Про це повідомив екснардеп Павло Різаненко.

Скріншот допису Павла Різаненка у Facebook

Голова Броварської райдержадміністрації Георгій Біркадзе також вважає вибори у місті ганебними. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вважаю, такі вибори не можна назвати чесними, легітимними і справедливими. Переконуюсь, що окремі кандидати готові переступити навіть через закон і заплатити будь-яку ціну, щоб не залишати нагріте і прибуткове місце у владному кабінеті. Вочевидь, боляче прощатись із напрацьованими корупційними схемами і нелегальним заробітком, всупереч інтересам громади Броварів. Переконаний, суд ухвалить законне, справедливе рішення і визнає результати виборів у Броварах – недійсними. Це – ганьба, такого ще не було за всю історію існування міста», – написав він.

Нагадаємо, що на виборах мера Броварів 25 жовтня Сапожко (партія «Команда Ігоря Сапожка – Єдність») отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії «Слуга народу» Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%). Проте, через порушення норм Виборчого кодексу під час виборів у Броварах було призначене повторне голосування на виборах мера і депутатів міської ради.

17 січня відбулися повторні вибори у Броварах.

Працівники Броварського відділу поліції у межах розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів.

Як заявив Комітет виборців України, повторні місцеві вибори у Броварах 17 січня, а також чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року продемонстрували негативні наслідки щодо надання виборцям можливостей безконтрольно змінювати виборчу адресу.