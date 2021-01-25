Вибори у Броварах знову можуть визнати недійсними
Спотерігачі та правоохоронці зафіксували на дільницях у Броварах кричущі порушення та спроби фальсифікації результатів на користь одного з кандидатів
Під час повторних виборів у Броварах був зафіксований підкуп виборців через соцмережі, «гастролери» та «каруселі»
Учора, 21 січня, Броварська міська територіальна виборча комісія підбила підсумки повторного голосування в Броварській ОТГ, яке відбулося 17 січня, підписала та оприлюднила протоколи.
Згідно з офіційними результатами голосування, перемогу на повторних виборах у Броварах отримав чинний міський голова Ігор Сапожко, набравши 53,16 % голосів, тож другого туру не буде.
Найбільшу підтримку серед політичних партій, які зайдуть у міську раду, отримала партія «Команда Ігоря Сапожка «Єдність». За неї проголосувало 32,35% виборців.
Але, ймовірно, виборча епопея на цьому не завершиться. 23 січня кандидат в депутати від партії «Україна славетна» Олег Кищук подав позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду з вимогою визнати вибори 17 січня 2021 року міського голови та депутатів Броварської міської ради такими, що не відбулися. Про це повідомив екснардеп Павло Різаненко.
Голова Броварської райдержадміністрації Георгій Біркадзе також вважає вибори у місті ганебними. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Вважаю, такі вибори не можна назвати чесними, легітимними і справедливими. Переконуюсь, що окремі кандидати готові переступити навіть через закон і заплатити будь-яку ціну, щоб не залишати нагріте і прибуткове місце у владному кабінеті. Вочевидь, боляче прощатись із напрацьованими корупційними схемами і нелегальним заробітком, всупереч інтересам громади Броварів. Переконаний, суд ухвалить законне, справедливе рішення і визнає результати виборів у Броварах – недійсними. Це – ганьба, такого ще не було за всю історію існування міста», – написав він.
Нагадаємо, що на виборах мера Броварів 25 жовтня Сапожко (партія «Команда Ігоря Сапожка – Єдність») отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії «Слуга народу» Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%). Проте, через порушення норм Виборчого кодексу під час виборів у Броварах було призначене повторне голосування на виборах мера і депутатів міської ради.
17 січня відбулися повторні вибори у Броварах.
Працівники Броварського відділу поліції у межах розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів.
Як заявив Комітет виборців України, повторні місцеві вибори у Броварах 17 січня, а також чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року продемонстрували негативні наслідки щодо надання виборцям можливостей безконтрольно змінювати виборчу адресу.