Голос за 1 тис. грн: в Києві викрили схему підкупу виборців



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У Києві поліція викрила осіб в організації «сітки» підкупу виборців Фото: Нацполіція

Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили «сітку» підкупу виборців, за «голос» громадянам пропонували тисячу гривень.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«Поліцейські встановили, що до організації «сітки» підкупу виборців причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень – до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що в результаті затримання зловмисників було вилучено писок із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

«Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців», – додали у пресслужбі.

У поліції повідомили, що розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Зазначається, що затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в київському офісі партії «Єдність Олександра Омельченка» проходять обшуки в зв'язку з інформацією про підкуп виборців.

Нагадаємо, що поліція вже традиційно бореться з фальсифікацією виборів. Так, раніше голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков вже виступав в якості гаранта прозорості виборчого процесу на минулих президентських і парламентських виборах.

Перед стартом нинішньої виборчої гонки глава МВС пообіцяв, що та позиція відомства, яка була на президентських і парламентських виборах, буде «такою ж жорсткою і зараз». Він також заявив про здатність забезпечити чесні і адекватні вибори 25 жовтня.