Гори сміття та витоптані газони: стихійна торгівля спотворює Київ (фото)

Через намет із фруктами на газоні витоптана трава і не видно знака

Продаж товарів у невстановлених місцях псує естетичний вигляд міста

Столиця потерпає через стихійну торгівлю. Реалізація товарів із асфальту створює дискомфорт містянам та псує естетичний вигляд міста. Окрім того, вона ще й незаконна та небезпечна, бо ж якість продукції ніхто не контролює. Таку тему підняли у спільноті «Борщагівка», що на Facebook.

«Не стихійна торгівля, а стихійне лихо. Так, це лихо поступово оволодіває не тільки Борщагівкою», – обурюються кияни. Зокрема, у цьому районі на смітник перетворили фонтан, який не працює.

Колишній фонтан стихійні продавці перетворили на смітник. Фото: Борщагівка/Facebook

Як повідомляють кореспонденти «Главкому», торгують у невстановлених місцях і в інших районах столиці. Продавці не лише залишають після себе сміття, а й витоптують газони та навіть закривають своїми наметами дорожні знаки.

«Я не розумію, коли хтось приходить й гадить в твоєму затишному кутку. Не розумію, чому хтось торгує на ринку «Дніпро» або «Шлях», платить за оренду, а хтось просто приїхав, навиставляв товарів де забажалось, заробив й поїхав. Не розумію, коли йдуть повз лотки й багатьох влаштовує, що це на площі. Ми ж не стадо без мізків. Я не розумію – чому взагалі вони там торгують? Невже представники правоохоронних органів й влади їх там ніколи не бачили?», – обурюється киянка в групі «Борщагівка».

Під дописом також затегали Національну поліцію України та Святошинську РДА, аби вони побачили проблему і відреагували на неї.

Раніше повідомлялося, що із Андріївського узвозу торгівля сувенірною продукцією може переміститися на Пейзажну алею та Алею художників.

До слова, минулого року Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції провели обшуки в межах розслідування, розпочатого за фактом привласнення коштів столичної громади під час проведення робіт з благоустрою Андріївського узвозу.