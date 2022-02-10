На Андріївському узвозі зникне сувенірна продукція: де буде нова локація

Торгівля художньою продукцією може переміститися на Алею художників та Пейзажну алею у строк до 1 березня

Із Андріївського узвозу торгівля сувенірною продукцією може переміститися на Пейзажну алею та Алею художників. Відповідні зміни можуть відбутися до 1 березня 2022 року. Про це повідомляє «КиевVласть» з посиланням на протокол доручення КМДА..

За результатами засідання від 31 січня 2022 року було вирішено розробити план-схему розміщення художньої та сувенірної продукції на Алеї художників та Пейзажній алеї на Андріївському узвозі у строк до 14 лютого 2022 року.

Розробити детальний план розміщення для продавців повинні до 14 лютого. Також КМДА вирішила ліквідувати стихійну торгівлю сувенірною та художньою продукцією на вулицях Десятинній та Володимирській у Шевченківському районі.

До слова, минулого року Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції провели обшуки в межах розслідування, розпочатого за фактом привласнення коштів столичної громади під час проведення робіт з благоустрою Андріївського узвозу.