Київ перекроїв бюджет для посилення оборони

Видатки на програму «Захисник Києва» збільшено на 139 млн грн

У зв’язку із тривалою збройною агресією Росії проти України Київська міська рада внесла зміни до столичного бюджету. Зокрема, збільшено фінансування на посилення сил оборони міста та відновлення міських об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Ми збільшили видатки загального фонду міського бюджету на виконання заходів міської цільової програми «Захисник Києва» на 139 млн грн. Зокрема, йдеться про перевезення призовників, військовослужбовців, резервістів територіальної оборони, цивільного населення в разі евакуації тощо. А також придбання матеріалів і засобів для облаштування інженерних загороджень та фортифікаційних споруд, матеріально-технічне забезпечення, розміщення, підготовку, виконання завдань підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва», – зазначив Поворозник.

За його словами, з метою концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах та заходах здійснено перерозподіл видатків загального та спеціального фондів. За рахунок зазначених джерел збільшено видаткову частину бюджету міста Києва:

на утримання вулично-шляхової мережі в сумі 248 млн грн;

на утримання та розвиток автотранспорту – 22 млн грн;

на утримання та розвиток наземного електротранспорту – 43 млн грн;

на утримання та розвиток метрополітену – 75 млн грн;

на викуп цілісного майнового комплексу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Дружний» та послуги на охорону – 163 млн грн;

на виконання МЦП «Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 року» – 25 млн грн.

«Сьогодні збільшено резервний фонд місцевого бюджету на 300 млн грн. Також на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти виділено 27 млн грн. Для опорних закладів охорони здоров’я, послуг на проектування та встановлення кисневих станцій виділено 8 млн грн. На відновлення об’єктів у Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації, – 218 млн грн. І на проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту – 96 млн грн», – розповів Поворозник.