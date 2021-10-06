Правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час благоустрою Андріївського узвозу

У підрядників проводився обшук з метою вилучення фінансових документів

Справа стосується благоустрою скверу на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції 5 жовтня провели обшуки в межах розслідування, розпочатого за фактом привласнення коштів столичної громади під час проведення робіт з благоустрою Андріївського узвозу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що між управлінням капітального будівництва архітектури та землекористування Подільської РДА та приватним товариством укладено договір на виконання робіт з благоустрою скверу на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера на загальну суму понад 12 млн грн.

Установлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, а частина з них проведена з порушенням вимог ДБН.

На підставі ухвали суду у приміщенні підрядної організації проводився обшук з метою вилучення фінансових документів, що мають значення для слідства.

Крім того, в межах провадження призначено будівельно-технічну експертизу для встановлення розміру завданих збитків.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

Зокрема, 5 жовтня правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району Києва та підрядних організаціях.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.