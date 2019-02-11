Грип відступає: у Києві знизилася кількість хворих



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За 6-й тиждень 2019 року у Києві зареєстровано 14 166 хворих на грип та ГРВІ

У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,6%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Загалом, за його словами, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 6-й тиждень 2019 року зареєстровано 14 166 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 14 397). Так, дітей захворіло – 8 733 (зниження на 2,4%), дорослих – 5 433 осіб (зниження на 0,2%). Показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 478,1 та є нижчим епідемічного порогу на 44,2%.

«У структурі захворюваності діти становлять 61,6%, а на попередньому тижні – 62,2%. Серед школярів захворюваність знизилась на 2,1%: 3 955 випадків, що становить 46,3% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 166 осіб, із них 151 – діти.

«Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 34 850 осіб, із них 9 208 дітей», – додав Поворозник.

Як повідомлялося, в Україні показник захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідемічний поріг. Епідемії грипу немає.