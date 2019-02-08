В Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг



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Минулого тижня від грипу померло двоє людей

У МОЗ говорять, що епідемії грипу немає

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 212 тисяч людей. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше хворіють в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Закарпатській, Миколаївській, Чернігівській, Хмельницькій, Сумській, Волинській, Херсонській та Київській областях. Все ще не пізно вакцинуватись від грипу, щоб отримати захист від хвороби і тяжких ускладнень.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 552,3 на 100 тисяч населення, що на 6,5 % більше епідемічного порогу по Україні. Епідемії грипу немає.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 212 619 людей, із них 62,6% діти віком до 17 років. З початку сезону захворюваності (з жовтня 2018 року) перехворіли 8,3 % українців.

Двоє людей померло від грипу. З початку епідемічного сезону зареєстровано 30 летальних випадків.

Досліджено 153 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в 55 випадках визначено РНК вірусів грипу типу А.

В Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення.

Вакциновано 862 людей. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 0,4% від загальної кількості населення країни.

У МОЗ нагадують, що щеплення від грипу — це найкращий спосіб: зменшити ризик захворіти на грип, зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину «Ваксігрип Тетра» можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а «Джісі Флю» — від шести місяців.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарю щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

Одне щеплення захищає протягом усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.