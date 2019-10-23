На зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг



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Похолодання очікується з 28 жовтня

У середу, 23 жовтня, у Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Дощі сьогодні малоймовірні, температура повітря +17+19 градусів.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, з 28 жовтня очікується відчутне похолодання. «З 28-го жовтня очікується суттєве похолодання, а 30-го жовтня похолодання посилиться і може піти мокрий сніг та з`явитися перша ожеледиця», - попередила вона.

Нагадаємо, у Києві вже кілька днів вночі та вранці сильний туман.

Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

У суботу, 19 жовтня, у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось четвертим температурним рекордом.

Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.