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    На зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг

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    На зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг

    Похолодання очікується з 28 жовтня

    У середу, 23 жовтня, у Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

    Дощі сьогодні малоймовірні, температура повітря +17+19 градусів.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    За прогнозами синоптика Наталки Діденко, з 28 жовтня очікується відчутне похолодання. «З 28-го жовтня очікується суттєве похолодання, а 30-го жовтня похолодання посилиться і може піти мокрий сніг та з`явитися перша ожеледиця», - попередила вона.

    Нагадаємо, у Києві вже кілька днів вночі та вранці сильний туман.

    Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    У суботу, 19 жовтня, у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось четвертим температурним рекордом.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

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