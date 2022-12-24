Як Нацполіція працюватиме в умовах блекауту: роз'яснення МВС

МВС запевняє, що правоохоронці працюватимуть в посиленому режиму у випадку блекауту

В умовах блекауту в Україні будуть посилені мобільні патрулі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону.

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«Якщо ми зараз говоримо конкретно про Нацполіцію, то вона, звичайно, буде працювати у посиленому режимі, щоб громадяни нашої країни почувалися у безпеці. Звичайно, будуть працювати у посиленому режимі всі структури МВС – не тільки Нацполіція, а й ДСНС, і прикордонники, Нацгвардія тощо», – сказав Смірнов.

Він нагадав, що у постійному режимі працюють «пункти незламності», де у разі блекауту громадяни завжди зможуть отримати допомогу.

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«Але за будь-яких умов ми, звичайно, продовжимо нашу роботу, щоб люди відчували присутність і завжди знали, до кого можна звернутися», – поінформував радник глави МВС.

За словами Смірнова, в умовах блекауту будуть посилені мобільні патрулі, – автомобілі з проблисковими маячками. Повідомляти про повітряну тривогу та інші важливі речі вони будуть через гучномовці.

«Піші патрулі будуть у світловідбивних жилетах, щоб люди могли їх ідентифікувати, і щоб вони знали, де перебувають працівники правоохоронних органів та могли звернутися по необхідну допомогу», – поінформував представник МВС.

Він зазначив, що йдеться не просто про присутність правоохоронців – важливо, щоб люди почувалися в безпеці і знали, що можна звернутися по допомогу до найближчого патруля.