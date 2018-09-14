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    Хрещатик очистили від «спотикачів» (фото)

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    Демонтаж штендерів на Хрещатику - Хрещатик очистили від «спотикачів» (фото)
    Фото: Олександр Смирнов
    Демонтаж штендерів на Хрещатику

    На центральній вулиці Києва комунальники демонтували рекламні штендери

    За два дні з вулиці Хрещатик комунальники прибрали 76 рекламних штендерів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

    Так, 12 вересня було демонтовано 43 «спотикачі» - від Бессарабської площі до Майдану Незалежності.

    А 13 вересня прибрали 33 штендери по стороні мерії. 

    «Тож, разом Хрещатик залишили 76 «спотикачів»!» - написав Смирнов.

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    Хрещатик очистили від «спотикачів» (фото)
    Хрещатик очистили від «спотикачів» (фото)
    Хрещатик очистили від «спотикачів» (фото)
    Хрещатик очистили від «спотикачів» (фото)
    Хрещатик очистили від «спотикачів» (фото)
    Фото: Олександр Смирнов

    «На жаль, є горе-бізнесмени, які й досі чхають на місто та його мешканців... тому, факти «рецидиву» мають місце. Але надія вмирає останньою! Тож, сподіваюсь, що сьогоднішні діалоги були ефективними і соціально відповідального бізнесу побільшає в нашому місті! Та мені більше не будуть пропонувати «поговоріть в арочкє» через демонтажі», - додав він.

    Раніше Смирнов повідомив, що з вулиці Сагайдачного у Києві прибрали 183 рекламних засоби.

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