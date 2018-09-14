Хрещатик очистили від «спотикачів» (фото)



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Фото: Олександр Смирнов Демонтаж штендерів на Хрещатику

На центральній вулиці Києва комунальники демонтували рекламні штендери

За два дні з вулиці Хрещатик комунальники прибрали 76 рекламних штендерів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

Так, 12 вересня було демонтовано 43 «спотикачі» - від Бессарабської площі до Майдану Незалежності.

А 13 вересня прибрали 33 штендери по стороні мерії.

«Тож, разом Хрещатик залишили 76 «спотикачів»!» - написав Смирнов.

«На жаль, є горе-бізнесмени, які й досі чхають на місто та його мешканців... тому, факти «рецидиву» мають місце. Але надія вмирає останньою! Тож, сподіваюсь, що сьогоднішні діалоги були ефективними і соціально відповідального бізнесу побільшає в нашому місті! Та мені більше не будуть пропонувати «поговоріть в арочкє» через демонтажі», - додав він.

Раніше Смирнов повідомив, що з вулиці Сагайдачного у Києві прибрали 183 рекламних засоби.