Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)



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З вулиці Сагайдачного прибрали рекламні засоби

Кияни та гості столиці можуть насолоджуватися вулицею та гарними будівлями

З вулиці Сагайдачного у Києві прибрали 183 рекламних засоби. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

«Відтепер і вулиця Сагайдачного «чиста». Віднедавна Контрактова площа стала пішохідною, та все більше киян і гостей столиці проводять своє дозвілля саме тут. Одна з ключових родзинок вулиці - фасади історичних будівель, які ще ось-ось були захаращені вивісками. Але наразі ми з вами можемо насолоджуватись перспективою вулиці, гарними будівлями... Так, ми це зробили! 183 рекламних засоби залишили Сагайдачного», - написав він.

Смирнов додав, що на черзі - роботи на Басейній та Нижньому і Верхньому Валах.

Нагадаємо, нещодавно на Набережному шосе у Києві прибрали 247 рекламних засобів.