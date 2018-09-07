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    Новини

    Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)

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    З вулиці Сагайдачного прибрали рекламні засоби - Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)
    З вулиці Сагайдачного прибрали рекламні засоби

    Кияни та гості столиці можуть насолоджуватися вулицею та гарними будівлями

    З вулиці Сагайдачного у Києві прибрали 183 рекламних засоби. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    «Відтепер і вулиця Сагайдачного «чиста». Віднедавна Контрактова площа стала пішохідною, та все більше киян і гостей столиці проводять своє дозвілля саме тут. Одна з ключових родзинок вулиці - фасади історичних будівель, які ще ось-ось були захаращені вивісками. Але наразі ми з вами можемо насолоджуватись перспективою вулиці, гарними будівлями... Так, ми це зробили! 183 рекламних засоби залишили Сагайдачного», - написав він.

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    Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)
    Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)
    Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)
    Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)
    Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)
    Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)
    Вулицю Сагайдачного очищено від реклами (фото)

    Смирнов додав, що на черзі - роботи на Басейній та Нижньому і Верхньому Валах.

    Нагадаємо, нещодавно на Набережному шосе у Києві прибрали 247 рекламних засобів.

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