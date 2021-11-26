Прощання з Омельченком у київській мерії: на церемонію пускатимуть не всіх

Церемонія прощання з Олександром Омельченком відбуватиметься з дотриманням карантинних обмежень

У понеділок, 29 листопада, у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, другий поверх) відбудеться прощання з ексмером столиці Олександром Омельченком. Віддати шану колишньому очільнику Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Підкреслюється, що церемонія прощання відбуватиметься з дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність «зеленого» Covid-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, терміном дії 72 години, чи документа про одужання.

До Колонної зали допускатимуть групи людей у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.

Нагадаємо, Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

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