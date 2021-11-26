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    Стало відомо, де й коли відбудеться прощання з Омельченком

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    Ексмер Києва Олександр Омельченко пішов у засвіти 25 листопада 2021 року - Стало відомо, де й коли відбудеться прощання з Омельченком
    Ексмер Києва Олександр Омельченко пішов у засвіти 25 листопада 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Ексмера столиці Олександра Омельченка поховають 29 листопада

    Похорони колишнього мера Києва, депутата Київради Олександра Омельченка відбудуться в понеділок, 29 листопада, на Байковому кладовищі. Про це Новини.LIVE розповів багаторічний соратник Омельченка, депутат Київради Володимир Яловий.

    «Відспівувати Сан Санича будуть в Успенському соборі в Лаврі, який був при ньому відновлений. Його привезуть туди ввечері в неділю, відспівування буде всю ніч. Прощання з Омельченком пройде в Колонній залі Київради з 10:00 до 13:00. Після чого почнеться траурна церемонія. Орієнтовно, похорони почнуться о 14:00 на Байковому кладовищі, на центральній алеї», – сказав Яловий.

    У своєму дописі у Facebook Яловий зазначив, що Омельченко самовіддано ставився до своєї роботи і сильно любив Київ.

    Скриншот з допису на сторінці Володимира Ялового у Facebook
    Скриншот з допису на сторінці Володимира Ялового у Facebook

    Нагадаємо, 25 листопада в Олександрівській лікарні Києва, після шпиталізації з діагнозом коронавірус, помер ексмер Києва Олександр Омельченко.

    18 листопада під час відкриття пленарного засідання Київської міської ради міський голова Віталій Кличко повідомив, що Олександр Омельченко шпиталізований до лікарні із захворюванням на коронавірус.

    Син Омельченка повідомляв, що батько постійно перебуває у кисневій масці.

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    Теги: Київ смерть мер поховання Олександр Омельченко коронавірус
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    Стало відомо, де й коли відбудеться прощання з Омельченком