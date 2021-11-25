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    Прощавайте, Сан Санич. Найяскравіші фото легендарного мера

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    Олександр Олександрович завжди вмів тримати удар - Прощавайте, Сан Санич. Найяскравіші фото легендарного мера
    Олександр Олександрович завжди вмів тримати удар
    фото з відкритих джерел

    Колишній очільник столиці відійшов у вічність

    В Олександрівській лікарні Києва, після шпиталізацій із діагнозом коронавірус, помер ексмер Києва Олександра Омельченко. Йому було 83 роки. Напередодні смерті, його син повідомляв, що батько був при свідомості та у кисневій масці.

    Кияни передусім пам'ятають Омельченко за роки керування столицею. Він двічі обирався мером, набираючи при цьому величезну підтримку виборців − понад 70% голосів. За час його перебування на посаді мера було відкрито вісім станцій метро. По всьому місту встановлено бювети артезіанської води. Відновлювались стародавні храми.

    21 лютого 2013 року Київрада прийняла рішення про присвоєння Омельченку звання Почесного громадянина Києва.

    Сан Санич, як його називали у народі, також був депутатом 6-го скликання Верховної Ради від Блоку «Наша Україна − Народна самооборона». У 2001 році отримав Героя України.

    Варто згадати, найяскравіші миттєвості життя екс-мера Києва у різні роки:

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    Омельченко отримав Героя України за президенства Леоніда Кучми
    Цікаво, що Кучма та Омельченко народилися в один день та рік
    У 2014 році Сан Санича обрали депутатом Київради
    З колегами в новообраній Київраді
    Омельченко був шанувальником братів Кличко
    Омельченко та Кличко часто зустрічались...
    ...під час офіційних прийомів...
    ...під час перемог...
    ...та на політичних аренах.
    Олександр Олександрович приймав активну участь у політичному житті до останнього. Він досі був депутатом Київради
    Знаходив час і на дозвілля
    На святкуванні свого 75-річчя
    фото: Апостроф, УНІАН, Главком

    На жаль, політика спіткали й неприємні та навіть трагічні ситуації. Олександр Омельченко неодноразово скоював ДТП, деякі з трагічними наслідками.

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    Теги: Київ історія смерть КМДА Олександр Омельченко
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    Прощавайте, Сан Санич. Найяскравіші фото легендарного мера