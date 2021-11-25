Прощавайте, Сан Санич. Найяскравіші фото легендарного мера

Колишній очільник столиці відійшов у вічність

В Олександрівській лікарні Києва, після шпиталізацій із діагнозом коронавірус, помер ексмер Києва Олександра Омельченко. Йому було 83 роки. Напередодні смерті, його син повідомляв, що батько був при свідомості та у кисневій масці.

Кияни передусім пам'ятають Омельченко за роки керування столицею. Він двічі обирався мером, набираючи при цьому величезну підтримку виборців − понад 70% голосів. За час його перебування на посаді мера було відкрито вісім станцій метро. По всьому місту встановлено бювети артезіанської води. Відновлювались стародавні храми.

21 лютого 2013 року Київрада прийняла рішення про присвоєння Омельченку звання Почесного громадянина Києва.

Сан Санич, як його називали у народі, також був депутатом 6-го скликання Верховної Ради від Блоку «Наша Україна − Народна самооборона». У 2001 році отримав Героя України.

Варто згадати, найяскравіші миттєвості життя екс-мера Києва у різні роки:

На жаль, політика спіткали й неприємні та навіть трагічні ситуації. Олександр Омельченко неодноразово скоював ДТП, деякі з трагічними наслідками.

Читайте також інтерв'ю: