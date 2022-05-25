Художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною» (фото)

На будівлі зображено Божу Матір, яка тримає в руках ракетний комплекс Javelin

На Солом’янці у Києві закінчили мурал зі «Святою Джавеліною».

Шукати його можна на будинку за вулицею авіаконструктора Антонова, 13. Автором київського муралу став художник Андрій Пальваль.

«Мурал у Києві – це продовження різносторонньої діяльності Saint Javelin. Ми працюємо над багатьма культурними проєктами: мистецтво, книга, документальний фільм і цей мурал – тільки початок», – коментує створення муралу засновник Saint Javelin, канадієць Крістіан Боріс.