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    Художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною» (фото)

    Новий мурал у Солом'янському районі столиці - Художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною» (фото)
    Новий мурал у Солом'янському районі столиці

    На будівлі зображено Божу Матір, яка тримає в руках ракетний комплекс Javelin

    На Солом’янці у Києві закінчили мурал зі «Святою Джавеліною».

    Шукати його можна на будинку за вулицею авіаконструктора Антонова, 13. Автором київського муралу став художник Андрій Пальваль.

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    Художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною» (фото)
    Художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною» (фото)
    Художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною» (фото)
    Художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною» (фото)

    «Мурал у Києві – це продовження різносторонньої діяльності Saint Javelin. Ми працюємо над багатьма культурними проєктами: мистецтво, книга, документальний фільм і цей мурал – тільки початок», – коментує створення муралу засновник Saint Javelin, канадієць Крістіан Боріс.

    Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

    Пізніше «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

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    Теги: росія окупанти мурал війна мистецтво Україна окупація #stoprussia
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    Художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною» (фото)