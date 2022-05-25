Художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною» (фото)
На будівлі зображено Божу Матір, яка тримає в руках ракетний комплекс Javelin
На Солом’янці у Києві закінчили мурал зі «Святою Джавеліною».
Шукати його можна на будинку за вулицею авіаконструктора Антонова, 13. Автором київського муралу став художник Андрій Пальваль.
«Мурал у Києві – це продовження різносторонньої діяльності Saint Javelin. Ми працюємо над багатьма культурними проєктами: мистецтво, книга, документальний фільм і цей мурал – тільки початок», – коментує створення муралу засновник Saint Javelin, канадієць Крістіан Боріс.
Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».
Пізніше «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.