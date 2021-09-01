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    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)

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    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)
    Фото: Головне управління ДСНС

    Зазначається, що це вже це вже другий мурал на стінах пожежної частини

    Київські художники створили яскравий мурал на території 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Про це розповіли ДСНС в Facebook.

    Зазначається, що це вже це вже другий мурал на стінах пожежної частини. Перший створили чудові «Майстерня Probono» і художниця Tatiana Zhuravel на фасаді 6-ї пожежної частини.

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    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)
    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)
    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)
    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)
    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)
    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)
    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)

    Наразі над муралом працюють київські художники Віталій Гідеван та Lena Noyna.

    «Вже незабаром наші рятувальники відзначатимуть своє професійне свято – День Рятувальника. З цієї нагоди, Виталий Гидеван та Lena Noyna віришили зробити вогнеборцям приємне, та створити чудовий, яскравий мурал на території 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві з’явився мурал, який очищує повітря.

    Також, цього літа на фасадах шкіл у різних районах Києва та на новому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» з’явились «розумні» мурали.

    Теги: Київ ДСНС мурал Facebook
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    Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)