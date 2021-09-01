Столичним рятувальникам присвятили мурал (фото)

Зазначається, що це вже це вже другий мурал на стінах пожежної частини

Київські художники створили яскравий мурал на території 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Про це розповіли ДСНС в Facebook.

Зазначається, що це вже це вже другий мурал на стінах пожежної частини. Перший створили чудові «Майстерня Probono» і художниця Tatiana Zhuravel на фасаді 6-ї пожежної частини.

Наразі над муралом працюють київські художники Віталій Гідеван та Lena Noyna.

«Вже незабаром наші рятувальники відзначатимуть своє професійне свято – День Рятувальника. З цієї нагоди, Виталий Гидеван та Lena Noyna віришили зробити вогнеборцям приємне, та створити чудовий, яскравий мурал на території 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з’явився мурал, який очищує повітря.

Також, цього літа на фасадах шкіл у різних районах Києва та на новому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» з’явились «розумні» мурали.