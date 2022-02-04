У Києві з’явився мурал з легендарним дідом Панасом (фото)
На стіні будинку зображений телеказкар і його відома фраза
На одному зі столичних будинків з’явився мурал присвячений казкарю дід Панасу (справжнє ім’я Петро Вескляров). Мурал розмістили на будинку на вул.Маяковського 2-А, на Троєщині. Про це написала журналістка Людмила Троїцька у Facebook.
«Жарт! Виявляється, мурал у Києві вже з'явився з дідом Панасом», – підписала фото Троїцька.
Мурал виконаний у рожево-жовтих кольорах, дід Панас зображений у вишиванці, а внизу зображення його легендарна фраза – «Отака х… малята». Фраза, яка з часом стала крилатим висловом. вперше прозвучала з уст діда Панаса у прямому ефірі телепередачі «На добраніч, діти», на УТ-1 на початку 1980-х років.
Нагадаємо, жителі села на Черкащині відмовилися перейменовувати вулицю на честь відомого казкаря.