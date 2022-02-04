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    У Києві з’явився мурал з легендарним дідом Панасом (фото)

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    Відомого казкаря намалювали на будинку на Троєщині - У Києві з’явився мурал з легендарним дідом Панасом (фото)
    Відомого казкаря намалювали на будинку на Троєщині
    фото: Людмила Троїцька/Facebook

    На стіні будинку зображений телеказкар і його відома фраза

    На одному зі столичних будинків з’явився мурал присвячений казкарю дід Панасу (справжнє ім’я Петро Вескляров). Мурал розмістили на будинку на вул.Маяковського 2-А, на Троєщині. Про це написала журналістка Людмила Троїцька у Facebook.

    «Жарт! Виявляється, мурал у Києві вже з'явився з дідом Панасом», – підписала фото Троїцька.

    Мурал виконаний у рожево-жовтих кольорах, дід Панас зображений у вишиванці, а внизу зображення його легендарна фраза – «Отака х… малята». Фраза, яка з часом стала крилатим висловом. вперше прозвучала з уст діда Панаса у прямому ефірі телепередачі «На добраніч, діти», на УТ-1 на початку 1980-х років.

    Петро Вескляров, відомий як дід Панас, народився в селі Здобутку Тальнівської громади на Черкащині. Виступав на сцені місцевого самодіяльного театру. У 1929 році отримав запрошення до Черкаського робітничо-селянського театру. З 1946 року працював у Волинському музично-драматичному театрі. Славу здобув як ведучий улюбленої програми для дітей Дід Панас із «Вечірньої казки», яку вів із 1964 до 1988 року. Помер 5 січня 1994 року.

    Нагадаємо, жителі села на Черкащині відмовилися перейменовувати вулицю на честь відомого казкаря.

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    Теги: Київ мурал казки
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    У Києві з’явився мурал з легендарним дідом Панасом (фото)