У Києві з’явився мурал з легендарним дідом Панасом (фото)

На стіні будинку зображений телеказкар і його відома фраза

На одному зі столичних будинків з’явився мурал присвячений казкарю дід Панасу (справжнє ім’я Петро Вескляров). Мурал розмістили на будинку на вул.Маяковського 2-А, на Троєщині. Про це написала журналістка Людмила Троїцька у Facebook.

«Жарт! Виявляється, мурал у Києві вже з'явився з дідом Панасом», – підписала фото Троїцька.

Мурал виконаний у рожево-жовтих кольорах, дід Панас зображений у вишиванці, а внизу зображення його легендарна фраза – «Отака х… малята». Фраза, яка з часом стала крилатим висловом. вперше прозвучала з уст діда Панаса у прямому ефірі телепередачі «На добраніч, діти», на УТ-1 на початку 1980-х років.

Петро Вескляров, відомий як дід Панас, народився в селі Здобутку Тальнівської громади на Черкащині. Виступав на сцені місцевого самодіяльного театру. У 1929 році отримав запрошення до Черкаського робітничо-селянського театру. З 1946 року працював у Волинському музично-драматичному театрі. Славу здобув як ведучий улюбленої програми для дітей Дід Панас із «Вечірньої казки», яку вів із 1964 до 1988 року. Помер 5 січня 1994 року.

Нагадаємо, жителі села на Черкащині відмовилися перейменовувати вулицю на честь відомого казкаря.