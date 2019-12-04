ІКЕА знову відклала відкриття свого першого магазину в Києві



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Компанія відкриє магазин після запуску електронної комерції

Шведська компанія ІКЕА має намір відкрити перший магазин в Києві після запуску електронної комерції, який заплановано на весну 2020 року.

Про це в IKEA повідомили в коментарі НВ Бізнес.

«Для того, щоб якнайшвидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами доступним якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спершу запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску - весна 2020 року. Водночас IKEA підтверджує свою прихильність Україні і планує відкрити перший фізичний магазин у Києві якнайшвидше, після запуску електронної комерції», — поінформували в компанії.

В IKEA додали, що нададуть додаткову інформацію, як тільки вона буде доступна.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у вересні 2018 року провів зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.

Спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall, будівництвом якого займається Вагіф Алієв. Але через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, IKEA вирішила відкрити чотири пункти видачі інтернет-замовлень площею близько 500 кв. м кожен. Представники IKEA звернулися до консультантів з проханням підшукати чотири приміщення в торгових центрах, де буде видаватися продукція, замовлена через сайт.

IKEA запустила веб-сайт для українських споживачів. Компанія почала підбір персоналу для свого першого магазина міського формату в Києві. IKEA хоче набрати близько 100 співробітників, які працюватимуть у відділах продажів і роботи з клієнтами, логістики та дизайну інтер'єру.

Згодом стало відомо, що IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6000 кв. м в ТРЦ Blockвuster Mall Вагіфа Алієва.

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