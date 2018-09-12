Порошенко проводить переговори з представником IKEA



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«Ми нарешті завершили 13-річну процедуру входження шведської компанії IKEA на український ринок», - заявив президент

Президент Петро Порошенко 12 вересня проводить зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.

Онлайн-трансляція переговорів відбувається на сторінці глави української держави в Facebook.

«Радий вітати представників компанії ІКЕА на українській землі», - зазначив Порошенко.

«Ми нарешті завершили 13-річну процедуру входження шведської компанії IKEA на український ринок: IKEA знайшла надійних партнерів за сприяння держави та, констатуючи покращення інвестиційного клімату, нарешті ухвалила це надзвичайно важливе рішення», - зазначив Порошенко, повідомляється в Twitter глави української держави.

За словами президента, перший магазин у Києві бренд відкриє у новому форматі city-store. «Такий формат IKEA впроваджує у Нью-Йорку, Копенгагені, Мадриді, Лондоні, Парижі, Стокгольма. І Київ – також серед цих міст», - зауважив президент.

Як відомо, раніше президент зауважив, що Україна довго чекала новини про відкриття магазинів IКЕА в нашій країні. «Це – гарний сигнал для інших світових брендів, що з нашою державою потрібно мати справу», - наголосив він.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що IКЕА офіційно заявила про пошук персоналу для роботи в першому в Україні магазині.

У грудні 2017 року IКЕА заявила про плани протягом двох років відкрити перший об'єкт у Києві.

За даними прес-служби, розвиток мережі в Україні здійснюватиме «IКЕА Південно-Східна Європа», що є частиною IКЕА Group (Ingka Holding B.V.). Компанія займається роздрібним бізнесом IКЕА в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.

Шведська IКЕА - одна з найбільших у світі роздрібних мереж із торгівлі меблями та предметами домашнього вжитку.