ІКЕА: спроба №5. Чому за перемогою видно зраду?

Зустріч Петра Порошенка з головним виконавчим директором IKEA у Південно-Східній Європі Стефаном Вановербеке

Після всіх неприємних історій з Україною ІКЕА обрала «обережний» формат виходу на наш ринок

Транснаціональний рітейлер ІКЕА, відомий своєю нульовою толерантністю до хабарів, приходить в Україну! Цю довгоочікувану новину повідомив сам президент Петро Порошенко у себе у Facebook. «Вітаю IKEA з Україні - Welcome to Ukraine! Інвестиційний бум, який на сьогодні відбувається в Україні, - це яскрава ознака довіри до України з боку світових брендів», - написав глава держави.

Радість і пафос у численних повідомленнях високопосадовців пояснюється просто: епопея з відкриттям в Україні першого магазину шведської компанії триває вже 13 років. Невдалі спроби проломити стіну української корупції ІКЕА марно здійснювала у 2005, 2007, і 2016 роках. До слова, у 2012-му Петро Порошенко – щоправда, тоді на посаді міністра економіки – в інтерв’ю Bloomberg теж радів, але завчасно, через появу цього рітейлера. «Була досягнута домовленість, що ІКЕА виходить в Україну. ІКЕА – це не лише доступний спосіб отримати якісні меблі, ІКЕА є символом. Коли ІКЕА не дозволяється виходити на ринок, то страждає не ІКЕА, а імідж України», - сказав тоді він.

Чи стане нова спроба підкорити нашу країну для ІКЕА вдалою?

IKEA — транснаціональна корпорація. Виробляє та продає зручні швидко-збірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому. Штаб-квартира розташована в Нідерландах. З 2008 року є найбільшим у світі меблевим продавцем. IKEA була заснована у Швеції в 1943 році 17-річним Інґваром Кампрадом, який в 2015 році увійшов до списку «Форбс» як один із десяти найбагатших людей у світі, зі статком понад $40 млрд.

Станом на листопад 2017 року IKEA володіє та керує 411 магазинами в 49 країнах. У 2016 фінансовому році було продано товарів на 36,4 млрд євро, що загалом становило зростання на 7,6 % у порівнянні з 2015 роком. Веб-сайт IKEA містить приблизно 12 тис. одиниць товарів.

Хронологія «заходів» ІКЕА в Україну

Вперше розмови про можливий вихід на український ринок цього гіганта почалися ще у 2005 році. Тоді керівники компанії провели зустріч із тодішніми мером столиці Олександром Омельченком та президентом Віктором Ющенком. Йшлося про те, що інвестори побудують під Києвом великий торговельний центр Mega на 150 тис. кв м, з яких сам рітейлер мав зайняти лише п’яту частину площ, все інше мало бути запропоновано іншим орендаторам. До слова, будівництво об’єкта оцінювалось у $300 млн, всього ж шведські інвестори готові були вкласти, за різними даними, від $1 млрд до $1,7 млрд. Але не судилося, бо на заваді стали... рідкісні рослини. Особисто засновник бренду Інгвар Кампрад обрав для будівництва ділянку розміром в 70 га в районі села Щасливе на автомагістралі Київ - Бориспіль. Столична влада відмовила інвестору, офіційний аргумент - захист рідкісних рослин в лісі.

Тоді компанія вирішила не відмовлятися від своїх плані щодо України, а просто дочекатися зміни столичної влади. Однак їхні надії не справдилися: у 2007 році новий мер міста Леонід Черновецький теж повторно відмовив інвесторам у наданні цієї земельної ділянки. От тоді вже компанія серйозно обурилась і прямо заявила про корупцію в українській владі. Екс-гендиректор IKEA в Росії Леннарт Дальгрен, який вів перемовини в Україні, сказав: «У системі IKEA немає коштів на підкуп. З чого б це земля в Києві коштувала втричі дорожче, ніж в Москві чи в Лондоні». До слова, факт вимагання чималого хабаря у шведських інвесторів столичною владою журналістам пізніше підтвердив і екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара: «У IKEA попросили грандіозний хабар, в кілька десятків мільйонів доларів».

Тоді поповзли чутки, що якщо ІКЕА не відкине ідею заходу на український ринок, то починатиме вона не з Києва, на який керівництво компанії образилось за безсовісне вимагання грошей, а зі Львова. Щоправда, шведи знову показали себе оптимістами і спростували таку інформацію. «Звісно, Львів є в наших бізнес-планах, поряд з Дніпропетровськом, Харковом, Одесою та Донецьком. Але на сьогоднішній день мова, перш за все, йде про Київ», - прокоментували тоді в департаменті зі зв'язків з громадськістю російського представництва IKEA.

У компанії не збрехали, вони справді намагалися зайти в Україну і через інші міста. Паралельно зі спробами досягти домовленостей з київськими властями, ІКЕА придивлялась до земельних ділянок під будівництво торгового центру і у Одесі, Дніпрі, Харкові і Донецьку. Тоді, у 2007-му, навіть Європейський банк реконструкції і розвитку збирався виділити кредит розміром у $100 млн на купівлю землі та будівництво дочірній компанії IKEA Group – IKEA Dnipro LLC. Однак компанії вдалося домовитися про купівлю лише однієї ділянки: 64 га в Одеській області (Біляєвський район). Дізнавшись про це, київські можновладці схопились за голову і швиденько запропонували шведським інвесторам ділянку на території Київського танкоремонтного заводу у Дарницькому районі столиці. Однак ІКЕА відхилила цю пропозицію. А після невдалих спроб домовитися із владою Харківщини та Львівщини інвестори розізлилися і в 2010-у році заявили, що у найближчі 3-5 років в Україну – ні ногою. Щоправда, від ділянки в Одеській області компанія не відмовилась. За даними ЗМІ, у тому ж році ІКЕА продала всі свої активи в Україні: очевидно, і цю ділянку, і невеличке виробництво в Івано-Франківській області і на певний час забула про Україну – втім, визнаючи, що наша країна для них цікава «у далекій перспективі».

У 2012-му році ІКЕА знову приглядалась до України. За даними начальника управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики КМДА Олега Світличного, тоді компанія звернулась до київської влади з проханням виділити земельну ділянку. Справа дійшла навіть до згоди на будівництво магазину на місці іподрому (проспект Глушкова). «Тоді КМДА заявила про готовність до співпраці з ІКЕА, але відповідь від них ми так і не отримали», - зазначив Світличний. Можливо, негативний досвід спілкування зі столичними чиновниками так глибоко вразив шведів, що тоді вони не зважилися мати справу з Україною, а можливо, київські чиновники просто лукавлять і жодних домовленостей насправді не було. Принаймні, сама ІКЕА тоді спростовувала будь-які переговори з українською стороною: «Наразі група компаній ІКЕА не планує розвитку на ринку України». Тож міністр Порошенко шість років тому дещо поспішив із радісними новинами. За ще кілька років, у 2016-му стало відомо, що концерт вирішив активно розвивати мережу в Індії.

Нова спроба

У вересні 2017-го року начальник управління інвестиційної політики Львівської обласної держадміністрації Роман Матіс на своїй сторінці в Facebook повідомив, що домовився з керівництвом IKEA щодо розміщення виробництв компанії на території області. Сам рітейлер підтвердив: так, подібні плани у IKEA є, але точний час їх реалізації не уточнили. Водночас компанія повідомила: виходити на український ринок має намір по франшизі.

У грудні минулого року мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з менеджером з розвитку бізнесу IKEA у Південно-Східній Європі (є частиною IKEA Group - найбільшого франчайзі IKEA в світі) Владиславом Лалічем, якому пообіцяв «усунення адміністративних бар'єрів, бюрократії і спрощення ведення бізнесу».

Очевидно, на цей раз українська влада вчепилась зубами в інвесторів і ні за що не хотіла знову випускати шведів. Весною цього року уряд гарантував IKEA «комплексне та ефективне вирішення питань сертифікації продукції, ліцензування, митних та інших питань».

У травні віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що IKEA має вийти на український ринок уже цьогоріч, і що українська сторона дуже радіє факту приходу шведських інвесторів (вона також мала на увазі H&M).

Однак, попри вербальну підтримку українськими чиновниками, у ІКЕА з’явилося ще одне побоювання, крім корупційного. Шведська компанія з подивом дізналась, що виявляється, вже давно і успішно працює в Україні! Адже безліч он- та офлайн магазинів давно торгують під вивіскою ІКЕА, використовуючи торговельну марку незаконно.

Посол Швеції в Україні Мартін Хагстром в червні висловив стурбованість ставленням в Україні до прав інтелектуальної власності. «Я знаю, що для IKEA, як і для інших компаній, залишається дуже важливим питання дотримання прав інтелектуальної власності… І дуже важливо це питання вирішити», - підкреслив він.

Зустріч мера Києва Віталія Кличка з представниками компанії IKEA Південно-Східна Європа

Гереги можуть спати спокійно?

У дописі Порошенка також зазначено: «Радий, що перший магазин у Києві бренд відкриє у новому форматі city-store. Такий формат IKEA впроваджує у Нью-Йорку, Копенгагені, Мадриді, Лондоні, Парижі, Стокгольмі. І Київ – також серед цих міст».

Але саме такий формат – не дуже добрий привід для радощів. На початку 2018-го у ЗМІ з’явилась інформація про те, що після всіх історій з Україною ІКЕА поводитиметься дуже обережно і заходитиме на наш ринок у форматі IKEA City Shop. Схема «пошук землі - будівництво торгового центру» відміняється, натомість йтиметься про оренду торговельних площ, можливо, з великим онлайн-магазином і складом. ІКЕА справді має низку таких магазинів у різних країнах світу. Водночас, як видно, йдеться не про будівництво величезного мегамаркету з нуля, як це відбувається, приміром, у тій же Швеції чи США, а про магазин до 5 тис. «квадратів» - тобто десь у п’ять разів менше за площу стандартного мегамаркету ІКЕА. Тож монополістам Герегам, власникам будівельно-господарчих супермаркетів «Епіцентр» та «Нова лінія», поки що повноцінна конкуренція не загрожує, хоча їх позиції і можуть дещо похитнутися. Річ у тім, що більшість товарів ІКЕА буде продавати все-таки онлайн, а в «Епіцентр» можна прийти, переглянути весь асортимент «вживу», торкнутися і на місці прийняти рішення про придбання.

Пошук персоналу для свого київського магазину ІКЕА вже розпочав, і в оголошеннях про вакансії вказано саме IKEA City Shop.

Зустріч Петра Порошенка з головним виконавчим директором IKEA у Південно-Східній Європі Стефаном Вановербеке

ІКЕА – добре чи погано?

Планується, що ІКЕА відкриється у 2019 році в ТЦ Ocean Mall, який нині тільки зводиться. По факту, це друга черга ТЦ Ocean Plaza, поблизу станції метро «Либідська». Варто зазначити, що саме будівництво є скандальним: активісти руху Save Kyiv Modernism занепокоєні, що через новий торговий центр буде знищено чи принаймні видозмінено легендарну київську «Тарілку» - Державну науково-технічну бібліотеку України. Серед цих активістів – і народний депутат Сергій Лещенко, який у себе на сторінці у Facebook зауважив: «Особливість ситуації в тому, що вже побудовано декілька поверхів, але остаточні проект цього «Оушен Молла» ніхто не бачив, і ми спираємося тільки на картинку з презентації. А значить, існує ризик знищення або поглинання однієї з архітектурних пам'яток Києва в стилі «бруталізму» - будівлі літаючої тарілки… Ще в липні на зустрічах в Міністерстві освіти забудовник обіцяв показати проект торгового центру, але з тих пір - ні слуху ні духу».

Забудовником Оcean Mall є Вагіф Алієв. Свого часу він звів такі київські торговельні центри як «Мандарин Плаза», Ocean Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall, бізнес-центр «Парус», а також престижний житловий квартал Diamond Hill. Алієв входить до списку 100 найбагатших людей України, дружить з мером Києва Віталієм Кличком, свого часу тісно спілкувався з нині покійним Віктором Черномирдіним, який тривалий час був послом РФ в Україні. Алієв - батько Нателли Крапівіної, продюсерки скандальної співачки Світлани Лободи.

Ба більше, на думку Лещенка, захід на український ринок ІКЕА – це «перемога» дуже сумнівна. «ІКЕА не приходить як окремий інвестор, що збирається щось будувати або тестувати українські реалії на предмет антикорупції. Він відкриває магазин за схемою H&M, у готовому ТРЦ, який, до того ж, будується в секреті від громади міста», - написав депутат.

У свою чергу перший віце-президент, генеральний секретар Торгово-промислової палати України Михайло Непран переконаний: захід ІКЕА на український ринок - це однозначно хороша новина. «Я в захваті від того, що це сталося. По-перше, це знаково, бо сам факт появи ІКЕА в Україні – це важливий знак для інших міжнародний інвесторів, що в Україні можна робити бізнес. По-друге, поява ще одного великого виробника означає посилення конкуренції на ринку, а для споживача – нижчі ціни та можливість вибору», - сказав він у коментарі «Главкому».

Непран також вказав на те, що з появою ІКЕА Україна отримує можливість налагодити виробництво меблів під всесвітньовідомим брендом на власній території. «Для нас це дуже актуально, враховуючи заборону на експорт необробленого кругляка. Це робочі місця», - зазначив він.

Експерт також вважає, що українським виробникам меблів буде важко конкурувати з ІКЕА, однак катастрофи у цьому не бачить. «Наші виробники будуть змушені поліпшувати продукт, використовувати нові технології та у кінцевому підсумку пропонувати споживачеві кращий варіант», - переконаний він.

Наталія Сокирчук, «Главком»