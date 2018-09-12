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    Думки вголос

    Історія з ІКЕА. Забагато піару?

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Розсилка
    Історія з ІКЕА. Забагато піару?

    ІКЕА буде завозити імпортні товари та продавати їх в орендованому магазині

    Історія з ІКЕА базується на тому, що ІКЕА не дає хабарів, тому її прихід на якийсь ринок - це позитивний сигнал.

    Заходити в Україну можна трьома способами:

    1. Будівництво в Україні свого супермаркету. Тут треба пройти: відведення землі, дозволи на будівництво, приєднання до електромереж, введення в експлуатацію (колишній ГАСК). В ідеалі усе без хабарів. ІКЕА на таке не ризикнула піти.

    Цей сценарій найбільш позитивний для України, бо ІКЕА вклала б мільйони доларів у будівництво тут, найняла б підрядників, будівельників тощо.

    2. Покупка готового супермаркету. Тут для економіки користі менше, але все одно психологічний сигнал, що ІКЕА готова інвестувати (заморозити) в Україну мільйони дол.

    3. Взяти приміщення в оренду для продажу своїх товарів.

    Третім шляхом і зайшла ІКЕА в Україну. Не стали ризикувати займатися тут будівництвом нового об’єкта. Буде завозити імпортні товари та продавати їх в орендованому магазині. Звичайно і це не погана, а хороша новина, але навколо цього якось забагато піару.

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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