Історія з ІКЕА. Забагато піару?

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

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ІКЕА буде завозити імпортні товари та продавати їх в орендованому магазині

Історія з ІКЕА базується на тому, що ІКЕА не дає хабарів, тому її прихід на якийсь ринок - це позитивний сигнал.

Заходити в Україну можна трьома способами:

1. Будівництво в Україні свого супермаркету. Тут треба пройти: відведення землі, дозволи на будівництво, приєднання до електромереж, введення в експлуатацію (колишній ГАСК). В ідеалі усе без хабарів. ІКЕА на таке не ризикнула піти.

Цей сценарій найбільш позитивний для України, бо ІКЕА вклала б мільйони доларів у будівництво тут, найняла б підрядників, будівельників тощо.

2. Покупка готового супермаркету. Тут для економіки користі менше, але все одно психологічний сигнал, що ІКЕА готова інвестувати (заморозити) в Україну мільйони дол.

3. Взяти приміщення в оренду для продажу своїх товарів.

Третім шляхом і зайшла ІКЕА в Україну. Не стали ризикувати займатися тут будівництвом нового об’єкта. Буде завозити імпортні товари та продавати їх в орендованому магазині. Звичайно і це не погана, а хороша новина, але навколо цього якось забагато піару.

Джерело: блог Андрія Геруса

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