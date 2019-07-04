Стало відомо, де IKEA відкриє свій перший магазин в Києві



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Спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall

Шведська компанія IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6000 кв. м в ТРЦ Blockвuster Mall Вагіфа Алієва.

Про це НВ Бізнес розповіли три джерела: два директора девелоперських компаній і консультант з нерухомості. «У приміщенні, де відкриється IKEA, проводяться зміни з урахуванням вимог мережі», — повідомив директор девелоперської компанії, який побажав залишитися невідомим.

Глава наглядової ради компанії «Мандарин Плаза»(курує проекти Вагіфа Алієва) Олександр Черницький пообіцяв надати коментар пізніше.

Загальна площа ТРЦ Blockвuster Mall складе близько 350 000 кв. м, з яких близько 100 000 кв. м — розважальна зона. Першу чергу центру планували відкрити 31 травня, але потім його запуск був перенесений. Нова дата відкриття поки не озвучується.

IKEA заснована в 1943 році в Швеції Інгвар Кампрадом. На кінець серпня 2018 року мережа володіла 422 магазинами в більш ніж 50 країнах світу, сказано в офіційному звіті компанії. У центрах компанії по всьому світу працює близько 208 000 чоловік. Продажі IKEA в період з вересня 2017 року по серпень 2018 року склали 38,8 млрд євро, тоді як за аналогічний період 2016−2017 рр. — 38,3 млрд євро. З вересня по серпень магазини мережі відвідали 957 млн чоловік, а офіційний сайт — 2,5 млрд осіб.

Спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall, будівництвом якого також займається Вагіф Алієв. Але через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, IKEA вирішила відкрити чотири пункти видачі інтернет-замовлень площею близько 500 кв. м кожен. Представники IKEA звернулися до консультантів з проханням підшукати чотири приміщення в торгових центрах, де буде видаватися продукція, замовлена через сайт.

IKEA запустила веб-сайт для українських споживачів. Компанія почала підбір персоналу для свого першого магазина міського формату в Києві. IKEA хоче набрати близько 100 співробітників, які працюватимуть у відділах продажів і роботи з клієнтами, логістики та дизайну інтер'єру.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у вересні 2018 року провів зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.

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