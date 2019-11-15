В Ірпені черговий будівельний скандал: замість лікарні зводиться житловий комплекс



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На вул. Чехова, 27 в Ірпені будується ЖК «Чехов Парк Квартал» Фото: ЛУН

Прокуратурою до Господарського суду Київської області подано позовну заяву про розірвання договору оренди земельної ділянки та договору про внесення змін до нього

В Ірпені замість будівництва пологового будинку зводиться черговий багатоквартирний житловий комплекс. Прокуратура вимагає розірвати договір оренди земельної ділянки.

«Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області при вивченні містобудівної документації по Ірпінському регіоні, в тому числі містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки у м. Ірпінь по вул. Чехова, 27 встановлено, що на підставі вказаних документів передбачено будівництво багатоквартирних житлових будників сімейного типу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення та закладами охорони здоров’я. Разом з тим, умовами договору оренди земельної ділянки чітко визначено її цільове призначення - для будівництва та обслуговування хірургічного медичного комплексу із спеціалізованою науковою та клінічною базою», - повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Більш того, рішенням органу місцевого самоврядування, на підставі якого вносились зміни до спірного договору оренди земельної ділянки, встановлено обмеження (обтяження) її використання. Зокрема передбачено, що орендар (спеціалізована медична установа) мав будувати на вказаній земельній ділянці міський пологовий будинок на 150 ліжок з гінекологічним відділенням виключно з подальшою безоплатною передачею його до комунальної власності територіальної громади міста.

Тобто, на земельній ділянці, що надавалась спеціалізованій медичній установі для будівництва та обслуговування хірургічного медичного комплексу із спеціалізованою науковою та клінічною базою, в порушення Договору оренди земельної ділянки будуються багатоквартирні житлові будинки, при цьому умови договору оренди земельної ділянки не виконуються.

У зв’язку з цим Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури до Господарського суду Київської області подано позовну заяву в інтересах держави про розірвання договору оренди земельної ділянки та договору про внесення змін до нього.

Раніше Департаментом Держархбудінспекції у Київській області зупинено підготовчі та будівельні роботи на трьох резонансних об’єктах Ірпеня.