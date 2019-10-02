Компанія російського бізнесмена побудує бізнес-центр в історичному серці Києва



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Корпус заводу «Арсенал» буде реконструйовано під адміністративну будівлю з паркінгом

50-метрова будівля виросте біля кінотеатру «Зоряний»

У вересні цього року столична Держархбудінспекція погодила початок будівельних робіт з реконструкції корпусу заводу «Арсенал» під адміністративну будівлю з паркінгом. Про це свідчать дані офіційного сайту ДАБІ.

Замовником будівництва є ТОВ «Філософія девелопмент», яке у квітні цього року купило на аукціоні СЕТАМу корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн.

Підрядником будівництва є ТОВ «Девіжн Констракшн», засновниками якого є Анатолій Мовчан (80%) і ПАТ «ЗНВКІФ «Авераж» (20%), бенефіціаром якого є Дмитро Буряк.

Російський бізнесмен Дмитро Буряк відомий на ринку як девелопер будівельних проектів «DeVision» у Литві та Україні, а також виробник біологічно активних добавок.

Нагадаємо, на 1,36 га по вул. Московській, 8 планується будівництво торгово-офісного комплексу Arsenal Plaza. Раніше цей проект рекламувала корпорація «Укрбуд», однак на сьогодні сайт Arsenal Plaza закритий, а у відділі продажу корпорації приміщення в цьому об’єкті не продають.

Наприкінці серпня Департамент містобудування КМДА погодило висоту цього об’єкту на рівні майже 51 м. Зауважимо, що будівництво проводиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження по висоті – не вище 27 м.

19 вересня гендиректор корпорації «Укрбуд» Олег Майборода у Facebook повідомив, що екснардеп Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу. 20 вересня Микитась підтвердив, що продав компанію «Укрбуд Девелопмент». При цьому в середині вересня вийшов зі складу засновників ряду компаній.

Джерело: Наші гроші