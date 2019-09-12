Біля кінотеатру «Зоряний» виросте 50-метровий торговий центр



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КМДА дала дозвіл на реконструкцію корпусу заводу «Арсенал» під адміністративну будівлю з паркінгом

Будівництво вестиме фірма з орбіти екснардепа Максима Микитася

Департамент містобудування Київської міської держадміністрації 20 серпня видав ТОВ «Філософія девелопмента» містобудівні умови та обмеження для реконструкції корпусу заводу «Арсенал» під адміністративну будівлю з паркінгом. Про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту.

Офісно-торговельний комплекс буде збудовано на ділянці площею 1,36 га по вул. Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу).

Граничну висоту об’єкта дозволили на рівні 50,7 м. Зауважимо, що будівництво проводиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження по висоті – не вище 27 м.

Корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн були продані на початку квітня цього року на аукціоні. Добровільний продаж провів «Укргазбанк» через СЕТАМ.

У квітні право власності на майно зареєстрували за «Філософія девелопмента», що пов’язане з корпорацією «Укрбуд» екснардепа Максима Микитася.

На купленій ділянці «Укрбуд» збирається побудувати бізнес-центр Arsenal Plaza. Одразу через дорогу знаходиться кінотеатр «Зоряний», який зараз теж реконструюють, у результаті чого на ньому добудували три нових поверхи без відповідних дозвільних документів.

Джерело: Наші гроші