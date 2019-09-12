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    Біля кінотеатру «Зоряний» виросте 50-метровий торговий центр

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    КМДА дала дозвіл на реконструкцію&nbsp;корпусу заводу &laquo;Арсенал&raquo; під адміністративну будівлю з паркінгом - Біля кінотеатру «Зоряний» виросте 50-метровий торговий центр
    КМДА дала дозвіл на реконструкцію корпусу заводу «Арсенал» під адміністративну будівлю з паркінгом

    Будівництво вестиме фірма з орбіти екснардепа Максима Микитася

    Департамент містобудування Київської міської держадміністрації 20 серпня видав ТОВ «Філософія девелопмента» містобудівні умови та обмеження для реконструкції корпусу заводу «Арсенал» під адміністративну будівлю з паркінгом. Про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту.

    Офісно-торговельний комплекс буде збудовано на ділянці площею 1,36 га по вул. Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу).

    Граничну висоту об’єкта дозволили на рівні 50,7 м. Зауважимо, що будівництво проводиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження по висоті – не вище 27 м.

    Корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн були продані на початку квітня цього року на аукціоні. Добровільний продаж провів «Укргазбанк» через СЕТАМ.

    У квітні право власності на майно зареєстрували за «Філософія девелопмента», що пов’язане з корпорацією «Укрбуд» екснардепа Максима Микитася.

    На купленій ділянці «Укрбуд» збирається побудувати бізнес-центр Arsenal Plaza. Одразу через дорогу знаходиться кінотеатр «Зоряний», який зараз теж реконструюють, у результаті чого на ньому добудували три нових поверхи без відповідних дозвільних документів.

    Джерело: Наші гроші

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