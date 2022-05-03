  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Військові збили російський безпілотник «Форпост» вартістю $7 млн

    Військові ліквідували черговий коштовний ворожий БПЛА &laquo;Форпост&raquo; - Військові збили російський безпілотник «Форпост» вартістю $7 млн
    Військові ліквідували черговий коштовний ворожий БПЛА «Форпост»

    Пілотована авіація окупантів не входила у зону дії української ППО, росіяни використовували БПЛА

    У понеділок, 2 травня, Збройні сили україни збили вісім повітряних цілей - один російський безпілотник «Форпост« та сім «Орлан-10«. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «Протягом доби 2 травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню«, – зазначається в повідомленні.

    «Форпост«, збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування «Південь», є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

    «Це - ліцензована ізраїльська копія БпЛА «Searcher». За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, «нє імєющій аналогов», – зазначається в повідомленні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові збили російський безпілотник «Форпост» вартістю $7 млн