Військові збили російський безпілотник «Форпост» вартістю $7 млн

Пілотована авіація окупантів не входила у зону дії української ППО, росіяни використовували БПЛА

У понеділок, 2 травня, Збройні сили україни збили вісім повітряних цілей - один російський безпілотник «Форпост« та сім «Орлан-10«. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Протягом доби 2 травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню«, – зазначається в повідомленні.

«Форпост«, збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування «Південь», є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

«Це - ліцензована ізраїльська копія БпЛА «Searcher». За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, «нє імєющій аналогов», – зазначається в повідомленні.