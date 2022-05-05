Генштаб оновив втрати російської армії

Генштаб оновив втрати російської арміїграфіка
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку
Станом на сьогодні втрати особового складу РФ орієнтовно складають близько 24700 осіб. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 складають:
- танків ‒ 1092 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,
- артилерійських систем – 499 (+8) од,
- РСЗВ ‒ 169 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 83 (+2) од,
- літаків – 196 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1907 (+40) од,
- кораблі /катери ‒ 10 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 312 (+9).
- Спеціальна техніка‒ 38 (+0).
- Крилаті ракети ‒ 89 (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку.
Триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. Окупанти продовжують ведення наступальних дій на Сході України.
Нагадаємо, під Черкасами українська протиповітряна оборона (ППО) ввечері в середу збила дві ракети, постраждалих немає.