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    Генштаб оновив втрати російської армії

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    Генштаб оновив втрати російської армії
    фото: ЗСУ

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку

    Станом на сьогодні втрати особового складу РФ орієнтовно складають близько 24700 осіб. Про це повідомив Генштаб.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 складають:

    • танків ‒ 1092 (+15) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,
    • артилерійських систем – 499 (+8) од,
    • РСЗВ ‒ 169 (+6) од,
    • засоби ППО ‒ 83 (+2) од,
    • літаків – 196 (+2) од,
    • гелікоптерів – 155 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1907 (+40) од,
    • кораблі /катери ‒ 10 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 312 (+9).
    • Спеціальна техніка‒ 38 (+0).
    • Крилаті ракети ‒ 89 (+2).

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку.

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    Триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. Окупанти продовжують ведення наступальних дій на Сході України.

    Нагадаємо, під Черкасами українська протиповітряна оборона (ППО) ввечері в середу збила дві ракети, постраждалих немає.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб оновив втрати російської армії