Моряк з «Яни Капу» вдруге потрапив до полону окупантів

Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні

Євгеній Семидоцький до останнього залишався на Луганщині й допомагав людям

Сватівчанин Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян, вперше це було в листопаді 2018 року. Про це повідомили у пресслужбі Луганської ОВА.

У відомстві зазначили, що у Сватовому (Луганська область), Семидоцький працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку Державної служби з надзвичайних ситуацій. Залишався в населеному пункті до останнього, аби допомагати людям.

5 травня стало відомо, що Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні.

Наголошується, що Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира «Яни Капу», захоплених поблизу Керченської протоки російськими силовиками у листопаді 2018 року.

Відомо, що 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу» з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків отримали поранення. 24 полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону). Вони провели в російському СІЗО 10 місяців. 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.

Нагадаємо, що українські полонені піддаються в полоні тортурам і знущанням. Під час захоплення в полон росіяни забирали у чоловіків чоботи, наповнювали їх водою та знову взували. Після цього українців змушували лежати обличчям до землі на морозі три-чотири дні. Через це у деяких наших співвітчизників відбувалося обмороження кінцівок.

Раніше стало відомо, що військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

Окрім того, повідомлялося, що у держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.