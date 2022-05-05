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    ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)

    Санкція статті передбачає покарання &ndash; позбавлення волі на строк до 9 років - ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)
    Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 9 років
    фото: ДБР

    Працівники ДБР затримали зловмисників поблизу державного кордону після отримання грошей від чергового замовника

    Слідчі Територіального управління ДБР у Миколаєві викрили двох мешканців Одещини, які організували незаконний бізнес та «допомагали» виїхати до Молдови чоловікам призовного віку. За свої послуги вони брали по 4,5 тис. доларів США з «клієнта».

    Працівники ДБР затримали зловмисників поблизу державного кордону після отримання грошей від чергового замовника.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України) та обрання їм запобіжного заходу.

    Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 9 років.

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    ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)
    ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)
    ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)
    ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)
    ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)
    ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)
    ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)

    Також, перевіряється інформація щодо участі у нелегальному бізнесі співробітників правоохоронних органів Одещини. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

    З початку російської агресії виявлено вже понад 20 таких каналів у різних регіонах України.

    Читайте також: $10 тис. за втікача. На Одещині викрито канал переправлення чоловіків через кордон
    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)