ДБР викрило мешканців Одещини, які незаконно переправляли чоловіків за кордон (фото)

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 9 років

Працівники ДБР затримали зловмисників поблизу державного кордону після отримання грошей від чергового замовника

Слідчі Територіального управління ДБР у Миколаєві викрили двох мешканців Одещини, які організували незаконний бізнес та «допомагали» виїхати до Молдови чоловікам призовного віку. За свої послуги вони брали по 4,5 тис. доларів США з «клієнта».

Працівники ДБР затримали зловмисників поблизу державного кордону після отримання грошей від чергового замовника.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України) та обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 9 років.

Також, перевіряється інформація щодо участі у нелегальному бізнесі співробітників правоохоронних органів Одещини. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

З початку російської агресії виявлено вже понад 20 таких каналів у різних регіонах України.