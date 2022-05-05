Російська економіка продовжує стрімке падіння

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Надприбутки від нафти та газу скоро стануть лише спогадами для росіян

Санкції потроху руйнують країну-агресора

Хороші нафтові новини:

Перше

Російська нафта коштує на 33% дешевше ринку.

S&P Global оцінив ключову російську нафту сорту Urals у 71,48 доларів за баррель у порівнянні зі світовим еталоном Dated Brent у 106,125 доларів за баррель 3 травня.

Для порівняння, 23 лютого, за день до вторгнення Росії в Україну, Urals оцінювався в 90,72 дол. за баррель, а Dated Brent – у 100,48 дол.

Індія вже відмовляється купувати російську нафту по ціні навіть 70 доларів.

Друге

Доходи Росії від нафти вже впали на більш ніж 1 млрд. на місяць або до 380 млн. доларів/день – мінус 50 млн/день.

Знижки на Urals призвели до значного падіння надходжень від нафти в Росії.

Джордж Волошин, голова паризького відділення Aperio Intelligence, вважає, що доходи від нафти впали приблизно до 380 мільйонів доларів на день, що на 11% менше ніж в кінці 2021 року, коли вони становили в середньому від 415 до 430 мільйонів доларів на день.

Третє

Росія демпінгує на азіатських ринках, що не подобається її колегами з ОПЕК.

Знижки, які вимушена давати Росія на свою брудну нафту, трохи нервують її колег по ОПЕК+.

Бо погоджуються купувати такий токсичний ресурс здебільшого азіатські клієнти, які є ключовим ринком для країн-членів ОПЕК+, і де тепер Росія стає їх демпінгуючим конкурентом.

Четверте

Видобуток Росії падає, як і її роль в ОПЕК+ через це.

В квітні видобуток зменшився на 1 млн. барелів на день, порівняно з березнем.

До серпня очікується зменшення на 3 млн. барелів на день.

Таке суттєве падіння видобутку Росії зменшує частку країн ОПЕК+ на ринку, разом з їх впливом.

Особливо, враховуючи, що у країн не членів ОПЕК+ видобуток зростає. А Байден з союзниками випускає рекордний обсяг нафтових резервів на ринок.

П'яте

Додамо таємний візит до принца Саудівської Аравії керівника ЦРУ, демонстративне зближення Росії з Іраном та делегацію ХАМАС у Москві і схоже російська денафтовізація неминуча.

Джерело: блог Агії Загребельської

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