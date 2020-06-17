Єрмак розповів, як став на бік Кличка в конфлікті з Богданом



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У 2019 році розгорівся конфлікт між мером Києва Віталієм Кличком і тодішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом

Єрмак стверджує, що у нього немає ніяких особистих інтересів у столичних виборах

Голова офісу президента Андрій Єрмак сприяв тому, щоб у конфлікті між мером Києва Віталієм Кличком і тодішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом останній залишив столичного мера у спокої.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

Він стверджує, що у конфлікті Кличка з Богданом не займав позицію мера, а «виступав противником будь-яких підкилимних ігор». «Якщо людина порушила закон, повинен відповідати перед законом», - сказав Єрмак.

За його словами, він не знає, чи Кличко порушував закон, чи це лише «наїзди».

«Богдан дуже часто говорив про те, що Кличко щось порушив. Я підтримую позицію: порушив - нехай це встановить слідство. Я дійсно, багато років знайомий з Віталієм Володимировичем, вважаю його геніальним спортсменом. Він - бренд цієї країни. Я знаю, якою популярністю він користується за кордоном», - зазначив Єрмак.

При цьому він стверджує, що не рятував Кличка від Богдана і поділу позицій мера Києва і КМДА: «Я не рятував нікого ні від якого поділу».

На уточнююче запитання, чи сприяв він тому, щоб Богдан лишив Кличка у спокої, Єрмак зазначив: «У мене була позиція, яка полягала в тому, що я підтримую верховенство права і не підтримую інтриги і призначення за допомогою підкилимних ігор. Якщо ця позиція зіграла на користь Кличка, то, напевно, так».

Крім того, за словами голови Офісу президента, у нього немає ніяких особистих інтересів у столичних виборах.

Нагадаємо, в кінці літа 2019 року у Кличка із Богданом стався конфлікт. На брифінгу Богдан розповів, що адвокат одного із впливових людей, з яким нібито перебуває у змові Кличко, пропонував йому хабар, що вираховується у десятках мільйонів доларів.

4 вересня 2019 року Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Кличко позивався до Кабінету міністрів, тодішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука й на той час керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Також Віталій Кличко просить Національну поліцію відкрити кримінальне провадження щодо «самоправства» Андрія Богдана.

Згодом радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що протистояння Віталія Кличка з офісом президента Володимира Зеленського більше немає.

11 лютого 2020 року президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

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