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    Думки вголос

    Ткаченко буде міністром культури, бо у Єрмака є свій кандидат на Київ

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Ткаченко буде міністром культури, бо у Єрмака є свій кандидат на Київ

    Куди Єрмак відправить ще двох бажаючих від «Слуги» поборотись за крісло мера столиці?

    Андрій Єрмак, той, у якого Зеленський працює президентом, відправив «на підвищення» Олександра Ткаченка, щоб той не плутався під ногами на київських мерських виборах.

    Тепер раптом в ОП згадали, як канал, очолюваний Ткаченком, ніс «світло культури» в народні маси. Правда, культура така собі була, ви пам’ятаєте, - «95-й квартал», «Свати», вотетовсьо...

    А згадали, бо у Єрмака є свій кандидат на Київ - Микола Тищенко.

    Правда, не знаю, куди він відправить ще двох бажаючих від «Слуги» поборотись за це крісло - молодців-активістів Дубінського і Качуру.

    Можливі варіанти: Дубінського - послом в США, Качуру - керівником хору Верьовки. Ну, або навпаки. Яка вже різниця. Чи є ще інші варіанти?

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ вибори Андрій Єрмак Микола Тищенко Олександр Дубінський
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