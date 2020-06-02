Ткаченко буде міністром культури, бо у Єрмака є свій кандидат на Київ

Куди Єрмак відправить ще двох бажаючих від «Слуги» поборотись за крісло мера столиці?

Андрій Єрмак, той, у якого Зеленський працює президентом, відправив «на підвищення» Олександра Ткаченка, щоб той не плутався під ногами на київських мерських виборах.

Тепер раптом в ОП згадали, як канал, очолюваний Ткаченком, ніс «світло культури» в народні маси. Правда, культура така собі була, ви пам’ятаєте, - «95-й квартал», «Свати», вотетовсьо...

А згадали, бо у Єрмака є свій кандидат на Київ - Микола Тищенко.

Правда, не знаю, куди він відправить ще двох бажаючих від «Слуги» поборотись за це крісло - молодців-активістів Дубінського і Качуру.

Можливі варіанти: Дубінського - послом в США, Качуру - керівником хору Верьовки. Ну, або навпаки. Яка вже різниця. Чи є ще інші варіанти?

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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