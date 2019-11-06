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    Переворот у столиці. Радник Кличка повідомив, що у стосунках з Офісом президента оголошено перемир'я

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    Переворот у столиці. Радник Кличка повідомив, що у стосунках з Офісом президента оголошено перемир'я

    Рейтинг Віталія Кличка у Києві зростає

    Радник мера Києва Максим Бахматов, якого називають кризовим менеджером у столичній владі, заявив, що протистояння Віталія Кличка з офісом президента Володимира Зеленського більше немає.

    Про це він сказав в інтерв’ю Bihus.Info.

    За його словами, другої спроби «завалити Кличка» в офісі президента Зеленського не буде. «Вже є чим займатися», - сказав Бахматов

    «Одна історія, коли Богдан тролить Кличка, інша історія - коли Богдан буде намагатися тролити Бахматова, а Бахматов буде тролити Богдана», - зазначив він.

    Те, що відбувалось у публічному і непублічному просторі між Богданом і Кличком, Бахматов назвав фарсом та дешевим наступом. А також додав, що рейтинг Кличка в Києві останнім часом зростав, а кандидата від Банкової Олександра Ткаченка - падав.

    Дивіться повну версію інтерв’ю з Бахматовим:

    Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

    Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації. 

    Також Віталій Кличко просить Національну поліцію відкрити кримінальне провадження щодо «самоправства» Андрія Богдана

    7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

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