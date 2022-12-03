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Євросоюз створив кіберлабораторію для ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз створив кіберлабораторію для ЗСУ
Лабораторію відкрили за програмою допомоги в рамках Європейського фонду миру
фото ілюстративне

Кіберлабораторія відкрилася в Києві

Європейський Союз профінансував і поставив у Києві обладнання для кіберлабораторії, а також програмне і апаратне забезпечення безпеки для Збройних сил України. Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків.

«Ця кіберлабораторія забезпечить навчальне середовище для перевірки і зміцнення практичних навичок військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і моделювання в реальному часі, які допоможуть швидше і ефективніше виявляти, відстежувати і захищатися від майбутніх кібератак», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що лабораторію відкрили за програмою допомоги в рамках Європейського фонду миру.

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент, спрямований на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, будувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку, дозволяючи проводити заходи з нарощування потенціалу військових суб'єктів, а також надаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для цілей безпеки в рамках Спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СЗПБ).

15 грудня 2021 року ЄС ухвалив програму допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки ЗСУ на суму 31 млн євро, зокрема на кіберзахист.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз терміново передасть Україні трансформатори та генератори.

Теги: росія окупанти ЗСУ кібератака війна Україна

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