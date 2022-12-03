Євросоюз створив кіберлабораторію для ЗСУ
Кіберлабораторія відкрилася в Києві
Європейський Союз профінансував і поставив у Києві обладнання для кіберлабораторії, а також програмне і апаратне забезпечення безпеки для Збройних сил України. Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків.
«Ця кіберлабораторія забезпечить навчальне середовище для перевірки і зміцнення практичних навичок військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і моделювання в реальному часі, які допоможуть швидше і ефективніше виявляти, відстежувати і захищатися від майбутніх кібератак», – йдеться в повідомленні.
Відомо, що лабораторію відкрили за програмою допомоги в рамках Європейського фонду миру.
15 грудня 2021 року ЄС ухвалив програму допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки ЗСУ на суму 31 млн євро, зокрема на кіберзахист.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз терміново передасть Україні трансформатори та генератори.
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