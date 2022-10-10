У Києві внаслідок ракетної атаки загинув посадовець кіберполіції

Правоохоронець опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу на власному автомобілі

Загиблий присвятий поліції 24 роки

Під час ранкової атаки у Шевченківському районі Києва загинув працівник Департаменту кіберполіції полковник Юрій Заскока. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Правоохоронець опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу на власному автомобілі. Російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі у центрі міста, обірвавши життя правоохоронця», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у департаменті загиблий обіймав посаду начальника відділу захисту критичної інфраструктури, а загалом роботі у поліції присвятив майже 24 роки.

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