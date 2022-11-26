Євросоюз терміново передасть Україні трансформатори та генератори

Єврокомісія наразі готує якнайшвидшу доставку в Україну 200 трансформаторів середнього розміру

Єврокомісія активізувала свої зусилля та працює з партнерами для надання надзвичайної підтримки Україні для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми активізуємо наші зусилля та працюємо з партнерами, щоб надати екстрену підтримку, яка потрібна Україні для відновлення та підтримання електроенергії та опалення для цивільного населення», – сказала фон дер Ляєн.

Зазначається, що через Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісія наразі готує якнайшвидшу доставку в Україну наступних великих пожертв держав-членів та безпосередньо з резерву комісії: 200 трансформаторів середнього розміру та великий автотрансформатор із Литви, автотрансформатор середнього розміру з Латвії, 40 важких генераторів із резерву rescEU, розташованих у Румунії.

Кожен із генераторів може забезпечити безперебійним електроживленням лікарню малого та середнього розміру.

Єврокомісія додатково працює над створенням нового енергетичного хабу в Польщі. Там прийматимуть пожертви від третіх осіб і допомагатимуть скоординованому доставленню цих пожертв до України, зокрема з партнерами по G7.

«Ми також звернулися до відповідних компаній у різних країнах із проханням надати життєво важливе високовольтне обладнання, включно з додатковими автотрансформаторами, та координуємо свої дії з партнерами для їхнього швидкого доставлення до України», – повідомила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, в уряді Німеччини анонсували нову допомогу для України, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури російськими ракетними ударами.

Додамо, станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від середи вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації систем. Без світла ще залишається понад 6 млн абонентів.