Перевірка Covid-документів і черги на вакцинацію. Як минув перший день жорсткого карантину в Києві

У столичному транспорті працюють спеціальні рейди правоохоронців

У понеділок, 1 листопада, в Києві перший день дії нових карантинних обмежень у зв’язку з переходом міста в «червону» зону.

Зокрема, у наземному громадському транспорті дозволено проїзд із Covid-сертифікатом або негативним тестом на коронавірус.

Також більшість громадських закладів можуть працювати лише за умови, що всі їхні співробітники вакциновані, а відвідувачі можуть пред’явити один із вище вказаних документів.

Як працює наземний транспорт і метро

1 листопада столичні правоохоронці почали проводити рейди у громадському транспорті міста. Вони перевіряють наявність Covid-сертифікатів. У тролейбуси та автобуси заходять декілька правоохоронців і починають перевірку.

Що відбувається у ТРЦ Києва

1 листопада на входах до деяких ТРЦ охоронці перевіряють наявність сертифікатів вакцинації у відвідувачів.

Перевірка Covid-документів на входах до ТРЦ. Фото: РБК-Україна

Але посилені карантинні перевірки київських торгових центрів розпочнуться лише з 4 листопада.

Як відомо, заборонено відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на Covid-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або «зелений» Covid-сертифікат; або документ про одужання.

Біля пунктів вакцинації величезні черги

1 листопада в Києві знову величезні черги до пунктів вакцинації від Covid-19. Зокрема, натовп людей спостерігається у Центрі масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній. Перед входом стоять близько сотні людей.

Як працюють школи та дитячі садочки Києва

З 1 листопада всі школи Києва працюють у дистанційному режимі. Попередній досвід дистанційного навчання в Києві показав, що такий формат за всіма показниками був успішним та ефективним.

Дитячі садочки продовжують працювати за умови повної вакцинації 100% працівників закладу.

Які ще заборони діють у Києві

Також із 1 листопада у столиці заборонено:

перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти; у підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

роботу закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень навинос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання);

діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання);

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання);

приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання);

проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання);

проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.

Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених у столиці, мають забезпечити районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент муніципальної безпеки КМДА, Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», Головне управління Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в м. Києві Департаменту Патрульної поліції Національної поліції України, КП «Муніципальна охорона», КП «Київпастранс».

Порушникам карантинних обмежень загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

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