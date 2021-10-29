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    Який штраф «світить» нещепленим за проїзд у столичному метро

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    Користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту - Який штраф «світить» нещепленим за проїзд у столичному метро
    Користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту
    Фото: Уніан

    Штраф від 17 тисяч обіцяють невакцинованим «зайцям»

    Київський метрополітен попереджає, що з понеділка пасажири підземки без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафованими на щонайменше 17 тисяч гривень. Про це інформує сторінка метрополітену у Facebook.

    «Із 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення – від 17 тис грн», – йдеться в повідомленні.

    У метро пояснили, що таке покарання прописане в постанові Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.

    Нагадаємо, із 1 листопада через скрутну ситуацію з епідемією коронавірусу у Києві посилюють карантин – у громадський транспорт пускатимуть лише тих пасажирів, які зробили щеплення від ковіду або мають негативний тест на наявність хвороби.

    Щоб перевіряти дотримування цих правил, правоохоронці проводитимуть у транспорті Києва спеціальні рейди.

    Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір покарання визначає суд.

    Для безперешкодного проїзду в громадському транспорті діятиме жовтий (про одну дозу вакцини) і зелений (про повну вакцинацію) сертифікат, ПЛР-тест, чинний протягом 72 годин, тест на антиген або довідка про одужання (наразі на стадії тестування – ред.). Діти до 18 років їздитимуть без обмежень.

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    Теги: громадський транспорт метро штраф карантин щеплення транспорт
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    Який штраф «світить» нещепленим за проїзд у столичному метро