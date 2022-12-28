Київ може повернутися до планових відключень – Yasno

Варто згадати і використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами

«Не треба вмикати у розетку все підряд у перші 15 хвилин після появи світла»

Ситуація в енергосистемі Києва стабілізується, відключення стають більш прогнозованими. Найближчим часом Київ зможе повернутися до графіків відключень електроенергії. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

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«Звісно, після того, як повернемося, варто згадати і використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами. Особливо на час підготовки до свят. Маємо використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів. Особливо – не вмикати у розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло», – нагадав Коваленко.

Гендиректор Yasno додав, що значна кількість будинків відключається від енергопостачання самостійно.

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До того ж, Київська міська влада отримала від ОСББ вже 107 заявок на компенсацію 70% вартості придбання генераторів для будинків. Для цього ОСББ/ЖБК мають звернутися до райадміністрацій із заявою та пакетом документів.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, у столиці триватимуть екстрені відключення світла й надалі і в таких реаліях кияни житимуть усю зиму. Ситуація з електроенергією залишається складною.

Крім того, під час новорічних і різдвяних свят у Києві діятиме низка заборон та обмежень.

Як відомо, у Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть із 4 до 31 січня включно. Загалом у столиці працюватимуть 17 пунктів: 11 відкриють у різних районах Києва і ще 6 – на територіях лісництв КП «Дарницьке ЛПГ» та КП «ЛПГ Конча-Заспа».