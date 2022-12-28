Чому під час відключень світла зникають інтернет і мобільний зв'язок: роз'яснення Мінцифри

В Україні 32 тис. базових станцій зв'язку, із них акумулятори є на 93% станцій, генератори – на 7%

Першими перестають працювати антени з 4G, бо вони найбільш енергетично залежні, а з 2G – останніми, тому може бути так, що зв'язок є, а інтернету нема

Серед головних причин поганого інтернету та мобільного зв'язку після вимкнень струму – відсутність живлення, заряду акумуляторів та доступності, адже мережі розраховані на певну кількість користувачів. Про це розповів директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик у інтерв'ю Економічній правді.

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Коли зникає світло, живлення на вежу стільникового зв'язку теж не подається і працює акумулятор. Ресурс акумулятора – умовно чотири години, а для повної зарядки акумулятора, залежно від типу, треба до 24 годин.

«Якщо відключення за принципом чотири на чотири (години – ЕП), то до наступного циклу акумулятор заряджається максимум на 50%, потім на 30%. Через добу він заряджений лише на 10%. Коли вчергове вимикається світло, то він ще пропрацює на ці 10% і «вмирає», – пояснив Мацик.

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Друга причина – у наявності доступу. Мережі будуються з розрахунку на те, скільки на конкретній площі одночасно буде користувачів і який об’єм контенту вони споживатимуть. При цьому в розрахунках береться до уваги те, що частина людей буде користуватися інтернетом через wi-fi. Коли вони раптово втрачають доступ до wi-fi через відключення електроенергії, то всі намагаються зайти в мобільну мережу, яка має обмежену ширину смуги. Це частотний діапазон, який дозволяє пропустити певний обсяг інформації. Туди більше не вміститься.

«Як це виглядає? Ширина смуги вміщає в себе Х мегабіт одночасного входження трафіку, який генерують користувачі. Коли вони заповнять пропускну здатність частотного діапазону, інші не зможуть зайти. Чим більше користувачів зайшло в мережу з великим споживанням, тим швидше заповнюється ця смуга. Мережа працездатна, але її ресурс не може всіх задовольнити», – зауважив представник Мінцифри.

До того ж він пояснив, чому інколи немає тільки інтернету: на базовій станції зазвичай встановлені три різні технології. Перша – це edge або 2G. Вона здатна пропустити тільки текстові повідомлення короткого змісту, але дозволяє робити голосові дзвінки. Далі – технологія 3G. Вона дозволяє передавати невеликий обсяг інформації, наприклад картинки та відео низької якості. З 2020 року по всій Україні, а у великих містах з 2018 року, запрацювала технологія 4G.

Базова станція з одним акумулятором живить кілька антен, які надають різні послуги. Першими перестають працювати антени з 4G, бо вони найбільш енергетично залежні, а з 2G – останніми. Тому може бути так, що зв'язок є, а інтернету нема.

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Крім того, Юрій Мацик додав, що в Україні 32 тис. базових станцій зв'язку, із них акумулятори є на 93% станцій, генератори – на 7%.

Нагадаємо, у Держспецзв'язку розповіли, як довго працюватимуть радіо і ТБ в разі блекауту. У першу чергу, кожен «Пункт незламності» повинен бути зарезервований фіксованим зв’язком.

Як відомо, після масованого обстрілу критичної інфраструктури наприкінці листопада були застовані аварійні відключення еклектроенергії, тож вишки мобільного зв'язку були перевантажені – це стало ще однією проблемою, із якою стикнулися українці.