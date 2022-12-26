«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом

Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення світла у п'яти областях

В енергосистемі України триває суттєвий дефіцит потужності. У зв'язку з цим у Києві та ще низці регіонів України запроваджено аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії через значні пошкодження магістральних мереж масованими атаками окупантів.

Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення світла у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві.

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Повідомляється, що ремонтні роботи продовжуються на об’єктах генерації та електромережах, що були пошкоджені внаслідок дев'яти масованих ворожих атак. Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу. «Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми», –йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві в понеділок, 26 грудня, продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Розроблені раніше графіки стабілізаційних відключень усе ще не діють.

Нагадаємо, протягом неділі, 25 грудня, більшість киян мали світло у будинках. Це сталося завдяки тому, що енергетикам вдалося перерозподілити навантаження в енергосистемі. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають приблизно в таких умовах, як і решта столиці. Про такий різдвяний подарунок повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.