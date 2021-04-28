Києвом курсуватимуть трамваї з підзарядкою для смартфонів (фото)

Сучасні трамваї виготовлені у Дніпрі

Незабаром Києвом курсуватимуть 20 нових трамваїв «Татра-Юг К1-Т306» виробництва «Південмашу». Трамваї низькопідлогові та мають сучасну електроніку, камери відеоспостереження для водія та плавну ходу.

Наразі у Дніпрі випробовують новий трамвай, повідомляє пресслужба Дніпровської міськради.

«Ми радіємо, що змогли вийти з нашим трамваєм на український ринок, бо ми цього прагнули. Він низькопідлоговий та має велику місткість – 260 людей. Із цієї кількості є 59 місць для сидіння. Маленька родзинка, що у салоні можна підзарядити смартфон. А зі стандартних зручностей є сучасна система опалення та окремі кондиціонери для водія в кабіні та пасажирів у салоні. Підкреслю, що цей вагон при русі майже безшумний», – наголосив заступник генерального директора ТОВ «Татра-Юг» Володимир Романюха.

Оцінив вагон і водій Максим Рудюк: «По-перше, тут дуже зручна панель керування, усе електронне, а також я можу бачити, що коїться в салоні, бо є шість камер відеоспостереження, крім того, ще п’ять встановлені і ззовні трамвая. До всього ще й біля дзеркал заднього виду є теж відеокамери. Це значно убезпечує як водія, так і пасажирів».

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Київпастранс» і український виробник трамваїв ТОВ «Татра-Юг» у Дніпрі підписали контрактну угоду на постачання 20 нових трамваїв для столиці. Контракт підписано за результатами міжнародного тендеру, проведеного за правилами Європейського інвестиційного банку, в рамках реалізації проекту «Міський громадський транспорт України».