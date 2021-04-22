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    Безкоштовно, без перепусток і в шоломах. У Києві їздить незвичайна «маршрутка» (відео)

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    Блогер Антон Скуратов біля своєї&nbsp;&laquo;маршрутки&raquo; - Безкоштовно, без перепусток і в шоломах. У Києві їздить незвичайна «маршрутка» (відео)
    Блогер Антон Скуратов біля своєї «маршрутки»
    Фото: Київ LIVE

    У правоохоронців немає претензій до незвичайного транспорту

    21 квітня на дорогах Києва помітили «маршрутку» екстравагантного вигляду, яка перевозила пасажирів абсолютно безкоштовно.

    Фотографії незвичайної «маршрутки» опубліковані в Telegram-каналі Київ LIVE.

    Транспорт схожий на багатомісний баггі з величезним черепом на капоті. Повідомляється, що пасажирів в цьому монстрові перевозили безкоштовно по маршруту №666а «Лівобережна – Почайна – Шулявка».

    Таку незвичайну акцію організували столичні блогери Антон Скуратов і Антон Мурафа.

    У прес-службі Патрульної поліції Києва повідомили в коментарі для Vgorode, що складу злочину в подібній акції немає. З юридичної точки зору, даний транспортний засіб маршруткою назвати не можна – немає ні відповідних сертифікатів, ні офіційно затвердженого маршруту, ні іншої необхідної документації.

    Людина може називати свій транспортний засіб, як йому завгодно, але маршруткою він від цього не стає.

    А оскільки пасажирів катали безкоштовно, то і порушення правил пасажирських перевезень правоохоронці тут не бачать. Не можна заарештувати людину за те, що він безкоштовно катає всіх охочих. До того ж, заяв в поліцію з цього приводу не надходило.

    Нагадаємо, з 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки.

    Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації видав 500 тисяч перепусток. У КМДА запевнили, що виготовлення спеціальних перепусток оплачувалося коштом благодійників.

    Але, як виявилося, в Києві не скрізь потрібно пред'являти посвідчення або спеціальну перепустку.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    Теги: Київ громадський транспорт транспорт
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