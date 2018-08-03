Києву повернуть землю на Оболоні, на якій ділки облаштували лісопилку



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Земельна ділянка майже вартістю 5 млн грн без жодних правовстановлюючих документів використовувалася приватним підприємством під розміщення цеху з обробки деревини

Суд зобов’язав приватне товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку в Оболонському районі міста Києва, яка незаконно експлуатувалася у комерційних цілях. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Встановлено, що комунальна земля по вул. Павла Дибенка вартістю майже 5 млн грн без жодних правовстановлюючих документів використовувалася приватним підприємством під розміщення цеху з обробки деревини. Рішення щодо надання товариству в користування спірної земельної ділянки Київська міська рада не приймала.

Відтак, прокуратура звернулася до господарського суду Києва з вимогою зобов’язати підприємство повернути землю громаді.

Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.