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    Києву повернуть землю на Оболоні, на якій ділки облаштували лісопилку

    • Розсилка
    Києву повернуть землю на Оболоні, на якій ділки облаштували лісопилку

    Земельна ділянка майже вартістю 5 млн грн без жодних правовстановлюючих документів використовувалася приватним підприємством під розміщення цеху з обробки деревини

    Суд зобов’язав приватне товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку в Оболонському районі міста Києва, яка незаконно експлуатувалася у комерційних цілях. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

    Встановлено, що комунальна земля по вул. Павла Дибенка вартістю майже 5 млн грн без жодних правовстановлюючих документів використовувалася приватним підприємством під розміщення цеху з обробки деревини. Рішення щодо надання товариству в користування спірної земельної ділянки Київська міська рада не приймала.

    Відтак, прокуратура звернулася до господарського суду Києва з вимогою зобов’язати підприємство повернути землю громаді.

    Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

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